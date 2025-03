Grande Fratello, Lorenzo smaschera Shaila: "Si è stancata di me dopo che Zeudi è andata in finale!"

News VIP

Shaila Gatta ha invitato il suo ex fidanzato Lorenzo Spolverato a evitarla nella Casa, ma la richiesta della concorrente sembra aver parecchio ferito il primo finalista del Grande Fratello.

A poche settimane dalla finale del Grande Fratello, è finito il grande amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Con grande sorpresa di tutti, l'ex velina di Striscia la Notizia ha infatti deciso di prendere le distanze dal discusso concorrente milanenese e proseguire il suo percorso nella Casa da sola.

I dubbi di Lorenzo Spolverato sul comportamento di Shaila Gatta

Nessun lieto fine per gli Shailenzo. Dopo aver difeso con le unghie e con i denti per sei lunghi mesi il loro amore nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha deciso di voltare le spalle a Lorenzo Spolverato! La presa di posizione inaspettata della concorrente campana, però, ha fatto storcere il naso a parecchi telespettatori, che l'hanno accusata di aver messo in atto una vera e propria strategia per ottenere un posto nella finale.

Tutto è nato dopo l'ennesima lite nella Casa del Gf: Shaila ha invitato il suo ex a evitarla nella Casa e questo sembra aver ferito profondamente l’ego di Lorenzo. Parlando con i suoi amici Chiara Cainelli e Giglio, il primo finalista del reality show di Canale 5 ha cercato di dare un senso alla distanza sempre più evidente tra lui e la concorrente campana.

Leggi anche Tommaso Franchi contro Zeudi Di Palma

I due giovani concorrenti hanno preso le difese di Shaila, facendo notare a Lorenzo che la loro relazione non era più rosea da tempo. Le giustificazioni di Chiara e Giglio, però, non hanno per niente convinto Spolverato! Secondo il discusso modello milanese, il cambiamento dell’ex velina di Striscia la Notizia sarebbe riconducibile all’arrivo di Zeudi Di Palma in finale: "Si è stancata a dieci giorni dalla fine del programma? Si è stancata due giorni dopo che Zeudi è arrivata in finale? Io non scendo dal pero".

La frecciata di Stefania Orlando a Shaila Gatta

È ormai chiaro a tutti che Shaila Gatta voglia portare avanti la carta della donna forte e indipendente per cercare di arrivare a tutti i costi in finale. Molto probabilmente, la giovane ballerina si è resa conto che la coppia non l’ha favorita negli ultimi mesi e per questo ha deciso di staccarsi da Lorenzo Spolverato. Un comportamento che ha infastidito parecchi telespettatori del Grande Fratello e fatto storcere il naso a Stefania Orlando.

La Orlando è convinta che l'allontanamento da Spolverato sia stata una mossa studiata a tavolino dalla Gatta. Un chiaro tentativo della concorrente campana di staccarsi dalla dinamica della coppia e arrivare in finale: "Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale. Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva?" ha scritto la showgirl su X.

Ricordiamo che Shaila non ha nascosto il suo fastidio per essere stata battuta al televoto da Zeudi Di Palma, entrata nella Casa più spiata d'Italia da soli tre mesi. Cosa succederà nel prossimo televoto per l'eliminazione che la vedrà scontrarsi con Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli? L'appuntamento con il Gf è per stasera, lunedì 17 marzo 2025, alle 21.40 circa su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.