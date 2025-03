Grande Fratello, Shaila Gatta a cuore aperto con Giglio: "Sei un vero amico, spero che tu non esca" (VIDEO)

News VIP

Shaila Gatta ha deciso di aprire il suo cuore a Giglio e dimostrargli tutta la sua stima. I due concorrenti del Grande Fratello sono convinti e decisi a coltivare la loro amicizia anche fuori dalla Casa!

Cresce l'attesa per la semifinale del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 24 marzo 2025 su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto per l'eliminazione c'è anche Giglio (Luca Giglioli), che nelle ultime ore si è reso protagonista di un tenero confronto con la sua amica Shaila Gatta.

Le lodi di Shaila Gatta a Giglio

Oltre ad aver trovato l'amore con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta ha instaurato un bellissimo rapporto di amicizia con Giglio. Un'amicizia che, stando a quanto dichiarato dai diretti interessati, continuerà sicuramente anche fuori dalla Casa del Grande Fratello. Il giovane parrucchiere, però, è al televoto per l'eliminazione insieme a Helena Prestes e Chiara Cainelli e rischia seriamente di dover abbandonare il gioco. Preoccupata per l'esito, la ballerina ha deciso di ringraziarlo per l'affetto e il sostegno ricevuto in tutti questi mesi.

"Ti volevo ringraziare perché sei un amico leale, sei una persona che veramente mi vuole bene" ha dichiarato la fidanzata di Spolverato, ammettendo che, nonostante Giglio non abbia avuto molti scontri diretti con altri inquilini nella Casa, allo stesso tempo ha sempre espresso le proprie opinioni. Secondo la ballerina campana, il concorrente ha sempre difeso i suoi amici nelle liti, ma li ha anche criticati quando necessario: "Ti voglio bene, spero che tu non esca. Spero che tu possa avere quello che meriti, perché secondo me te lo meriti. Fuori, sei una di quelle persone che porterò con me sicuramente".

La confessione dell'ex velina di Striscia la Notizia ha emozionato e colpito Giglio. Senza pensarci troppo, e visibilmente felice, il giovane concorrente ha ringraziato l'amica Shaila per le belle parole per poi sussurrarle un "Ti voglio bene".

Il cambio di rotta di Shaila

Al Grande Fratello la tensione è alle stelle. Le famose "Superchicche" sembrano essere ormai un ricordo! Nel giro di un paio di giorni, infatti, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma e Shaila Gatta sono passate da essere amiche inseparabili a nemiche, o quasi. Una situazione che è completamente degenerata dopo il ritorno di fiamma degli Shailenzo. Dal momento che la ballerina si è riavvicinata a Lorenzo Spolverato, infatti, ha completamente cambiato atteggiamento nella Casa.

Shaila, in particolar modo, si è schierata apertamente contro Zeudi, accusandola di averla usata ai fini del gioco e di aver messo in atto una strategia molto precisa per arrivare in finale. Accuse che non sono per niente piaciute ai vari fandom dell'ex Miss Italia, che hanno rivelato di essere pronti a votare la ballerina per eliminarla dal gioco.

Il cambio di rotta improvviso potrebbe costarle molto caro a Shaila visto che sia lei che Chiara hanno sempre potuto contare sul sostegno delle ‘Zelena’ nei televoti per l'eliminazione. Se la concorrente campana, quindi, non dovesse chiarire con Zeudi prima della semifinale, potrà contare solo sul fandom “Shailenzo” e rischiare seriamente di non essere tra i finalisti del popolare reality show condotto da Alfonso Signorini. Cosa succederà? L'appuntamento con il Gf è per lunedì 24 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

