Grande Fratello, faccia a faccia tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma: la finalista in lacrime (VIDEO)

Dopo essersi scontrata con Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello, la finalista Zeudi Di Palma si è confrontata anche con Chiara Cainelli per provare a recuperare la loro amicizia.

Non c'è pace per Zeudi Di Palma nella Casa del Grande Fratello. Dopo essersi confrontata con Shaila Gatta, la giovane finalista si è resa protagonista di un duro faccia a faccia con Chiara Cainelli, che non è riuscita a nascondere la sua delusione e il suo dispiacere per le poche attenzioni ricevute dall'amica.

Chiara e Zeudi: faccia a faccia al Gf

Le ultime dinamiche della Casa del Grande Fratello hanno messo a dura prova anche quelli che sembravano i rapporti più stabili e profondi. Il comportamento di Zeudi Di Palma continua a non convincere parecchi concorrenti. Dopo essersi scontrata con Shaila Gatta, che l'ha accusata di aver messo in atto una strategia ben precisa, la giovane ex Miss Italia ha deciso di confrontarsi con Chiara Cainelli per discutere di quanto accaduto nell'ultimo periodo e provare a recuperare la loro amicizia.

Visilmente provata dalla situazione che si è creata nella Casa, Zeudi ha cercato di spiegarle la sua posizione, dicendole quanto sia importante per lei, ma Chiara ha prontamente replicando confessandole che negli ultimi due giorni tale importanza non le sia stata dimostrata. "Io non sono il capro espiatorio dei problemi degli altri. Questo per rispetto mio", ha sottolineato la concorrente trentina infastidita "Hai avuto 50 mila momenti per venire da me". Un pensiero condiviso dalla giovane finalista del reality show di Canale 5, che ha riconosciuto di aver avuto una reazione esagerata.

La Di Palma è poi tornata a parlare di Shaila, rivelando di essere rimasta profondamente delusa e ferita per le sue parole. Con le lacrime agli occhi, Zeudi ha confessato: "Sentirmi dire determinate cose per me è tanta roba". Chiara, però, ha subito cercato di riportare l'attenzione sul loro rapporto di amicizia nato nella Casa del Gf: "Tu per me sei più di Shaila, e tu hai insinuato che io non fossi stata una brava amica". Le due giovani e discusse concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini riusciranno a ritrovarsi veramente o il loro rapporto sembra ormai essere stato compromesso del tutto?

Zeudi sotto accusa al Gf

Se Chiara Cainelli è sembrata più propensa a voler recuperare il rapporto con Zeudi Di Palma, non si può dire lo stesso di Shaila Gatta. Anche dopo il confronto, la ballerina è infatti rimasta ferma sulla sua posizione: pensava di aver instaurato con l'ex Miss Italia un rapporto d'amicizia sincero ma, dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, ha capito di essersi sbagliata. Secondo lei, la finalista ha preso le distanze da loro solo perché in determinate situazioni non si è sentita spalleggiata.

Un pensiero che ha ribadito anche a Lorenzo Spolverato. Parlando con il suo amato fidanzato, la concorrente campana ha ammesso che, secondo lei, il vero obiettivo della giovane finalista è affossare il modello milanese perché ha capito che lui è il giocatore più forte della Casa: "Lei sa che tu sei forte ed è in competizione con te. Lei vuole vincere. Quando la scopri piange. Non è leale, gioca sporco". Shaila non ha dubbi: Zeudi è falsa, stratega e l'ha usata per andare contro Spolverato. Come reagirà la diretta interessata?

Siamo sicuri che Alfonso Signorini non perderà occasione di affrontare l'argomento nella prossima diretta e informare Zeudi delle dichiarazioni rilasciate dai suoi "amici" nella Casa. L'appuntamento con la semifinale è per lunedì 24 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che i concorrenti al televoto per l'eliminazione sono Chiara Cainelli, Helena Prestes e Giglio. Chi, dopo Tommaso Franchi, sarà costretto/a ad abbandonare il gioco?

