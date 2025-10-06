Grande Fratello, Rasha Younes entra nella Casa questa sera: chi è la nuova concorrente

News VIP

Conosciamo meglio Rasha Younes, la nuova concorrente della nuova edizione del Grande Fratello.

Nella puntata di oggi del Grande Fratello, in onda stasera lunedì 6 ottobre 2025 su Canale 5, Simona Ventura presenterà la seconda parte del cast di questo anno. Spunta il nome di Rasha Younes, ma chi è?

Grande Fratello Anticipazioni: arriva Rasha Younes

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello, in onda stasera lunedì 6 ottobre 2025 su Canale 5, e arrivano le Anticipazioni su alcuni nuovi concorrenti che verrano presentati stasera da Simona Ventura. La prima settimana nella casa più spiata d’Italia è stata piuttosto movimentata. Giulia Sponariu si è fatta notare per alcune esternazioni che potrebbero costarle un forte richiamo, poi per il confronto con Omer Elomari che ha allontanano, sospettando che il ragazzo si sia invaghito di lei.

Poi non sono mancate le discussioni accese, momenti di tensione che per fortuna si sono risolti in poche ore. Insomma, il cast scelto per questa edizione del Grande Fratello, che torna alle origini con concorrenti tutti sconosciuti al mondo del piccolo schermo e dei social, promette bene. Nel frattempo, Davide Maggio conferma la presenza di una nuova gieffina bellissima, una ragazza che da tempo vive a Roma ma che ha origini straniere. Di chi si tratta? Il suo nome è Rasha Younes. Ecco tutto quello che sappiamo sul suo conto.

Grande Fratello, Rasha Younes nuova concorrente

Questa sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello, Simona Ventura presenterà il resto del cast che si unisce ai primi dodici gieffini già entrati nella casa più spiata d’Italia. Tra loro ci sarà anche Rasha Younes. Classe 1992, nata ad Amman in Giordania, Rasha vive da diverso tempo a Roma dove lavora come estetista in un salone di bellezza nel quartiere Prati. I canali social di Rash sono blindati ma è possibile notare dalla foto del profilo la sua bellezza particolare.

Con lei ci sarà anche Flaminia Romoli, laureata in marketing e impiegata come specialista di eventi. Grande curiosità per il resto dei gieffini che si unisce a coloro già presenti in casa ovvero Flaminia Romoli, Benedetta Stocchi, Francesca Carrara e suo figlio Simone De Bianchi, Jonas Pepe, Omer Elomari, Omar Benadballah, l Anita Mazzotta, Domenico D’Alterio, Donatella Mercoledisanto, Francesco Rana, Giulia Saponariu, Giulio Carotenuto, Grazia Kendi e Matteo Azzali.

