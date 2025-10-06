TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Giulia Soporaniu prende le distanze da Omer Elomari: ''Paura che ti possa legare''
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Giulia Soporaniu prende le distanze da Omer Elomari: ''Paura che ti possa legare''

Irene Sangermano

Giulia Soporaniu si confronta con Omer Elomari nella casa del Grande Fratello. La ragazza non vuole legami.

Grande Fratello, Giulia Soporaniu prende le distanze da Omer Elomari: ''Paura che ti possa legare''

Giulia Soporaniu ha deciso di affrontare faccia a faccia Omer Elomari nella casa del Grande Fratello. Cosa è successo a poche ore dalla diretta della nuova puntata su Canale 5? La gieffina è certa di piacere a Omer e non vuole illuderlo, ecco cosa ha rivelato.

Grande Fratello, Giulia affronta Omer

Sono passati i primi giorni di reclusione nella casa del Grande Fratello e non possiamo dire certo che siano mancati i primi colpi di scena e le prime discussioni accese come quella tra Grazia e Domenico esplosa proprio qualche ora fa. Questa sera, lunedì 6 ottobre 2025, andrà in onda la nuova puntata del reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5 e, nel frattempo, in casa Giulia Saponariu ha notato qualcosa che la fa stare in tensione al punto da doverne parlare il più presto possibile.

Giulia è la concorrente più giovane di questa edizione ma sembra avere le idee molto chiare e possiede senza dubbio uno spirito molto determinato, oltre che una forte sicurezza. La gieffina ha notato un avvicinamento sospetto da parte di Omer Elomari e ha iniziato a pensare che il gieffino si fosse interessato a lei in modo romantico, così ha voluto prendere la palla al balzo e parlare con lui faccia a faccia.

“Se io mi allontano è perché ho paura che l’altra persona possa fare un passo nei miei confronti. Io ho notato che posso piacerti come persona accanto […]La mia paura è che tu ti potessi legare a me emotivamente. Sarebbe potuto capitare, potrebbe capitare. Io ho queste paure”.

Ha confessato Giulia in questo processo alle intenzioni fatto a Omer quando si è resa conto, forse, che il gieffino ha mostrato piacere nel condividere del tempo con lei. Il concorrente, tuttavia, ha replicato per tranquillizzarla ma anche perché al momento sono passati troppi pochi giorni per poter parlare di infatuazione o altro.

Grande Fratello, Omer tranquillizza Giulia

Quando Giulia Saponariu gli ha fatto notare che il loro rapporto stava diventando troppo profondo portandola ad avere paura che tra loro si possa creare un legame, Omer Elomari ha immediatamente fermato la gieffina. Nella casa del Grande Fratello lo scorrere del tempo è sicuramente tutta un’altra cosa, le ore sono dilatate anche dalla necessità di essere tutti nella stessa casa senza molto da fare, se non confrontarsi e chiacchierare.

“Sei molto divertente, una bella ragazza, brava, ma non è così facile per me legarmi emotivamente ad una persona. Non so se sarebbe potuto capitare quello che tu dici”.

Ha confessato Omer mettendo le mani avanti. Sicuramente tra loro c’è un bel feeling ma il gieffino ha confidato che anche lui ha problemi a legarsi. Cosa accadrà tra loro? Occorre attendere qualche altro giorno e seguire il Gf per capire se questa relazione sboccerà o meno. Nel frattempo, non perdetevi la puntata in onda questa sera su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 5 ottobre: Emiliano ipnotizza, Tommaso divide!
news VIP Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 5 ottobre: Emiliano ipnotizza, Tommaso divide!
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 ottobre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 ottobre 2025
Grande Fratello, Rasha Younes entra nella Casa questa sera: chi è la nuova concorrente
news VIP Grande Fratello, Rasha Younes entra nella Casa questa sera: chi è la nuova concorrente
Beautiful Anticipazioni Puntata del 7 ottobre 2025: Luna e RJ a confronto, la verità verrà a galla?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 7 ottobre 2025: Luna e RJ a confronto, la verità verrà a galla?
Stefano De Martino rompe il silenzio sul caso dei video rubati: "Non lo auguro a nessuno"
news VIP Stefano De Martino rompe il silenzio sul caso dei video rubati: "Non lo auguro a nessuno"
Grande Fratello, Jonas Pepe si sbilancia sulle sue prime nomination: "È una bomba a orologeria" (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, Jonas Pepe si sbilancia sulle sue prime nomination: "È una bomba a orologeria" (VIDEO)
Beautiful Anticipazioni Americane: Hope lascia Carter e lui si vendica licenziandola? Ecco cosa potrebbe succedere
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Hope lascia Carter e lui si vendica licenziandola? Ecco cosa potrebbe succedere
Grande Fratello, Flaminia Romoli è una nuova concorrente del reality show
news VIP Grande Fratello, Flaminia Romoli è una nuova concorrente del reality show
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV