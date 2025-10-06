Grande Fratello, Giulia Soporaniu prende le distanze da Omer Elomari: ''Paura che ti possa legare''

News VIP

Giulia Soporaniu si confronta con Omer Elomari nella casa del Grande Fratello. La ragazza non vuole legami.

Giulia Soporaniu ha deciso di affrontare faccia a faccia Omer Elomari nella casa del Grande Fratello. Cosa è successo a poche ore dalla diretta della nuova puntata su Canale 5? La gieffina è certa di piacere a Omer e non vuole illuderlo, ecco cosa ha rivelato.

Grande Fratello, Giulia affronta Omer

Sono passati i primi giorni di reclusione nella casa del Grande Fratello e non possiamo dire certo che siano mancati i primi colpi di scena e le prime discussioni accese come quella tra Grazia e Domenico esplosa proprio qualche ora fa. Questa sera, lunedì 6 ottobre 2025, andrà in onda la nuova puntata del reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5 e, nel frattempo, in casa Giulia Saponariu ha notato qualcosa che la fa stare in tensione al punto da doverne parlare il più presto possibile.

Giulia è la concorrente più giovane di questa edizione ma sembra avere le idee molto chiare e possiede senza dubbio uno spirito molto determinato, oltre che una forte sicurezza. La gieffina ha notato un avvicinamento sospetto da parte di Omer Elomari e ha iniziato a pensare che il gieffino si fosse interessato a lei in modo romantico, così ha voluto prendere la palla al balzo e parlare con lui faccia a faccia.

“Se io mi allontano è perché ho paura che l’altra persona possa fare un passo nei miei confronti. Io ho notato che posso piacerti come persona accanto […]La mia paura è che tu ti potessi legare a me emotivamente. Sarebbe potuto capitare, potrebbe capitare. Io ho queste paure”.

Ha confessato Giulia in questo processo alle intenzioni fatto a Omer quando si è resa conto, forse, che il gieffino ha mostrato piacere nel condividere del tempo con lei. Il concorrente, tuttavia, ha replicato per tranquillizzarla ma anche perché al momento sono passati troppi pochi giorni per poter parlare di infatuazione o altro.

Grande Fratello, Omer tranquillizza Giulia

Quando Giulia Saponariu gli ha fatto notare che il loro rapporto stava diventando troppo profondo portandola ad avere paura che tra loro si possa creare un legame, Omer Elomari ha immediatamente fermato la gieffina. Nella casa del Grande Fratello lo scorrere del tempo è sicuramente tutta un’altra cosa, le ore sono dilatate anche dalla necessità di essere tutti nella stessa casa senza molto da fare, se non confrontarsi e chiacchierare.

“Sei molto divertente, una bella ragazza, brava, ma non è così facile per me legarmi emotivamente ad una persona. Non so se sarebbe potuto capitare quello che tu dici”.

Ha confessato Omer mettendo le mani avanti. Sicuramente tra loro c’è un bel feeling ma il gieffino ha confidato che anche lui ha problemi a legarsi. Cosa accadrà tra loro? Occorre attendere qualche altro giorno e seguire il Gf per capire se questa relazione sboccerà o meno. Nel frattempo, non perdetevi la puntata in onda questa sera su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .