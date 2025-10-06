Grande Fratello, Flaminia Romoli è una nuova concorrente del reality show

News VIP

A poche ore dalla seconda puntata della 19esima edizione del Grande Fratello, è stato svelato il nome di un'altra possibile concorrente del reality show condotto da Simona Ventura: Flaminia Romoli.

Stasera, lunedì 6 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che anche la giovane Flaminia Romoli varcherà la famosa porta rossa della Casa più spiata d'Italia.

Flaminia Romoli nel cast del Gf

È tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5. Dodici i concorrenti in gioco che, durante la prima settimana di convivenza, si sono già resi protagonisti di accesi scontri nella Casa: la piercer Anita Mazzotta, l'ex pugile professionista Matteo Azzali, Omer Elomari, Francesca Carrara e Simone De Bianchi, il medico Giulio Carotenuto, Grazia Kendi, Francesco Rana, Donatella Mercoledisanto, Benedetta Stocchi, Giulia Soponariu e Domenico D’alterio.

Nell'attesa di scoprire cosa succederà nella prossima diretta del popolare reality show condotto da Simona Ventura, Davide Maggio ha anticipato l'identità di un'altra concorrente che varcherà la famosa porta rossa della Casa del Gf. Si tratta della giovane romana Flaminia Romoli:

Romana, classe 94, è laureata in Scienze Politiche alla LUISS e ha un Master in Luxury Fashion & Retail Management. Si è occupata di marketing in diversi settori e attualmente lavora alla CEOforLIFE di Roma come specialista di eventi. La nuova concorrente del Grande Fratello parla due lingue (inglese e spagnolo).

Flaminia Romoli: ecco chi è la nuova concorrente del Gf

Il cast della 19esima edizione del Grande Fratello continua ad arricchirsi. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Davide Maggio, nel corso della seconda puntata del popolare reality show condotto da Simona Ventura, farà il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia la romana Flaminia Romoli.

Romana di Roma, Flaminia ha 30 anni ed è una studiosa. È laureata in Scienze Politiche alla LUISS e ha un Master in Luxury Fashion & Retail Management. Nella vita si è occupata di marketing in diversi settori e attualmente lavora alla CEO For LIFE di Roma come specialista di eventi. Il suo profilo Instagram conta circa 1095 followers.

