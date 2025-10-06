TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Flaminia Romoli è una nuova concorrente del reality show
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Flaminia Romoli è una nuova concorrente del reality show

Eleonora Gasparini

A poche ore dalla seconda puntata della 19esima edizione del Grande Fratello, è stato svelato il nome di un'altra possibile concorrente del reality show condotto da Simona Ventura: Flaminia Romoli.

Grande Fratello, Flaminia Romoli è una nuova concorrente del reality show

Stasera, lunedì 6 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che anche la giovane Flaminia Romoli varcherà la famosa porta rossa della Casa più spiata d'Italia.

Flaminia Romoli nel cast del Gf

È tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5. Dodici i concorrenti in gioco che, durante la prima settimana di convivenza, si sono già resi protagonisti di accesi scontri nella Casa: la piercer Anita Mazzotta, l'ex pugile professionista Matteo Azzali, Omer Elomari, Francesca Carrara e Simone De Bianchi, il medico Giulio Carotenuto, Grazia Kendi, Francesco Rana, Donatella Mercoledisanto, Benedetta Stocchi, Giulia Soponariu e Domenico D’alterio.

Nell'attesa di scoprire cosa succederà nella prossima diretta del popolare reality show condotto da Simona Ventura, Davide Maggio ha anticipato l'identità di un'altra concorrente che varcherà la famosa porta rossa della Casa del Gf. Si tratta della giovane romana Flaminia Romoli:

Leggi anche Edoardo Tavassi fuori da Pechino Express, il retroscena inaspettato

Romana, classe 94, è laureata in Scienze Politiche alla LUISS e ha un Master in Luxury Fashion & Retail Management. Si è occupata di marketing in diversi settori e attualmente lavora alla CEOforLIFE di Roma come specialista di eventi. La nuova concorrente del Grande Fratello parla due lingue (inglese e spagnolo).

Flaminia Romoli: ecco chi è la nuova concorrente del Gf

Il cast della 19esima edizione del Grande Fratello continua ad arricchirsi. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Davide Maggio, nel corso della seconda puntata del popolare reality show condotto da Simona Ventura, farà il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia la romana Flaminia Romoli.

Romana di Roma, Flaminia ha 30 anni ed è una studiosa. È laureata in Scienze Politiche alla LUISS e ha un Master in Luxury Fashion & Retail Management. Nella vita si è occupata di marketing in diversi settori e attualmente lavora alla CEO For LIFE di Roma come specialista di eventi. Il suo profilo Instagram conta circa 1095 followers.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, Giulia Soporaniu prende le distanze da Omer Elomari: ''Paura che ti possa legare''
news VIP Grande Fratello, Giulia Soporaniu prende le distanze da Omer Elomari: ''Paura che ti possa legare''
Beautiful Anticipazioni Americane: Hope lascia Carter e lui si vendica licenziandola? Ecco cosa potrebbe succedere
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Hope lascia Carter e lui si vendica licenziandola? Ecco cosa potrebbe succedere
Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 6 al 10 ottobre 2025: Gemma insulta Mario, torna Barbara
news VIP Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 6 al 10 ottobre 2025: Gemma insulta Mario, torna Barbara
Grande Fratello: esplode la lite tra Grazia e Domenico, "Non ti permettere mai più!" [VIDEO]
news VIP Grande Fratello: esplode la lite tra Grazia e Domenico, "Non ti permettere mai più!" [VIDEO]
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 ottobre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 ottobre 2025
Grande Fratello, Helena e Javier più uniti che mai: "Sogniamo matrimonio e figli, ma non vogliamo correre"
news VIP Grande Fratello, Helena e Javier più uniti che mai: "Sogniamo matrimonio e figli, ma non vogliamo correre"
Uomini e Donne, Gianni Sperti si confessa a Verissimo: "Ho toccato il fondo, ma mi sono rialzato"
news VIP Uomini e Donne, Gianni Sperti si confessa a Verissimo: "Ho toccato il fondo, ma mi sono rialzato"
Un Posto al Sole Anticipazioni 6 ottobre 2025: Diego corre in aiuto di Gianluca. Lo salverà?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 6 ottobre 2025: Diego corre in aiuto di Gianluca. Lo salverà?
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV