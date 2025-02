Grande Fratello, pagelle lunedì 17 febbraio: Anna Pettinelli ciclonica (9), Stefania sbrocca (8), Alfonso imbarazzante (5)

News VIP

Ieri sera, lunedì 17 febbraio, è tornata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Cosa è successo? Scopriamolo insieme nelle nostre pagelle.

La nuova puntata del Grande Fratello è andata in onda ieri sera, lunedì 17 febbraio, su Canale 5, provando a coinvolgere nuovamente il pubblico, dopo la settimana sanremese. Messi da parte i punti del Fantasanremo e le polemiche sulle classifiche, si ritorna alle polemiche della Casa più spiata d'Italia in cui lo scontro generazionale tra Stefania Orlando e Chiara Cainelli è giunta a un punto di rottura. Alfonso D'Apice viene accusato di usare metodi da "camorra degli anni '50" dal conduttore Alfonso Signorini (che momento basso), ma non ci fa comunque una bella figura. L'entrata di una ciclonica Anna Pettinelli per la sua amica Stefania risolleva un po' il morale e ci ricorda che un po' tutti avremmo bisogno di un'amica come lei. Ecco cosa è successo nelle nostre pagelle!

GF, pagelle di lunedì 17 febbraio: Anna Pettinelli ciclonica (9), lo sbrocco di Stefania (8), Alfonso imbarazzante (5)

Stefania Orlando sbrocca! Voto: 8

Tra Chiara Cainelli e Stefania Orlando è guerra aperta: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è arrivata a dichiarare che "se mia madre si fosse comportata così con una ragazza della mia età mi vergognerei". Sebbene sia lei che Shaila Gatta si affrettino a negare che non è un'offesa alla sua età, sembra che sia proprio quello il primo appiglio per offendere l'ex conduttrice. A questo si aggiunge anche un'altra questione: Stefania Orlando non ha avuto figli e questo attacco così gratuito l'ha profondamente ferita, spingendola a un contrattacco che non è forse elegante, ma che esprime il pensiero di gran parte del pubblico e di alcuni gieffini della Casa: Chiara Cainelli attacca sul personale perché ha pochi contenuti da dire ed è così. Il suo sbrocco in superled, benché resti sempre la madre vipera per eccellenza, commuove: "Non sono diventata madre, un po' per scelta mia, un po' perché la vita ti ci porta. Oggi, potrebbe essere un rimpianto...E sentirmi accusare di non essere un buon esempio da seguire come madre, da non mamma, mi ferisce". Magari tutti sbroccassero come lei, Voto: 8

Anna Pettinelli investe come un ciclone! Voto: 9

Anna Pettinelli è l'amica che tutti vorremmo: fa le due di notte per seguire Stefania Orlando al GF ed entra agguerrita e pronta a difenderla come se davanti avesse Rudy Zerbi, con cui si scontra ad Amici. . L'abbraccio con Stefania è quanto di più commovente abbiamo visto nelle ultime puntate del reality show e si percepisce l'affetto che queste due donne hanno l'una per l'altra, la stima, la sorellanza che le spinge a essere le Pettinando: "Mi hai detto vado via un mese, sono già due mesi che stai via. Ma sei tutto ossa, ma mangi?" le dice Pettinelli e subito si accomoda sul primo divano della Casa, perché le fanno male i tacchi, e ricorda a Stefania che è "favolosa, tesoro, non piangere". Basta malinconia è il consiglio della speaker e poi le ricorda che devono prenotare le vacanze: "Dobbiamo andare a Formentera? Da dove ti viene questa idea, mo'?". Chiede il confronto immediato ad Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli, perché ha un paio di sassolini di cui liberarsi. "Se per favore mi chiami Mister e Miss Arroganza" e si presenta come l'amica vecchia di Stefania e che fa ancora tv e si diverte ancora, anche se ha 10 anni più di lei. Se asfaltare fosse una disciplina olimpica, Anna Pettinelli avrebbe l'oro perché non dà neppure possibilità di parola e ricorda a D'Apice e Cainelli che mentre lei e la sua amica Stefania hanno un'identità anche da sole, mentre loro due per essere qualcuno si sono dovuti unire come coppia. Poi sventola la biografia di Wikipedia di Stefania Orlando, "sono dieci pagine, stasera te le leggi", e se ne va, dopo aver dato del cafone all'ex protagonista di Temptation Island...E aver approvato Iago Garcia. Voto: 9

Alfonso Signorini e quel commento imbarazzante, ma pure D'Apice non scherza. Voto: 5

Alfonso D'Apice, in maniera molto fastidiosa e maleducata, si è scontrato con Stefania Orlando e le ha rivolto, insieme alla fidanzata Chiara Cainelli (la stessa che potrebbe fare la sponsorizzazione di una marca di divani, visto che sta perennemente distesa su queste superfici) diversi commenti per nulla eleganti. Ma nel suo mirino è finita anche un'altra gieffina: "ti sgamo", "ti asfalto", "ti faccio saltare" così si è pronunciato, scioccando Maria Vittoria Minghetti, che ha spedito in nomination senza tanti complimenti. Qua però si inserisce anche Alfonso Signorini che si rende protagonista di un commento veramente imbarazzante: "Che brutta espressione, mi ricorda la camorra degli anni '50" per poi aggiungere "ogni riferimento è veramente casuale". Peccato che poi dopo parli di "omertà" quando Alfono e Maria Vittoria non vogliono parlare del segreto della gieffina. Saranno davvero commenti così casuali? Non sembra...Anche Alfonso D'Apice non ci fa una figura migliore, sia per i commenti a cui si è lasciato andare, sia perché ha trascorso gli ultimi 20 giorni a cercare di imitare Lorenzo Spolverato, risultandone una copia sbiadita ma altrettanto arrogante. Per fortuna, il televoto gli ha regalato un biglietto d'uscita dalla Casa!

