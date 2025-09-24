TGCom24
Grande Fratello
Grande Fratello, Omer Elomari prima di entrare nella Casa: "Non mi piace il caos, ma..." (VIDEO)

Eleonora Gasparini

Dopo Anita Mazzotta e Matteo Azzali, anche Omer Elomari è stato presentato ufficialmente sulla pagina social del Grande Fratello: ecco cosa ha rivelato il nuovo concorrente nel video di presentazione.

Omer Elomari è un concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. A pochi giorni dalla prima puntata, che andrà in onda lunedì 29 settembre 2025, sulla pagina Instagram ufficiale del reality show di Canale 5 è stato pubblicato il video di presentazione del ragazzo.

Il video di presentazione ufficiale di Omer Elomari

Al via lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 la 19esima edizione del Grande Fratello. Al timone per la prima volta l'amatissima Simona Ventura, che sarà affiancata in studio da tre opinionisti d'eccezione, tutti ex protagonisti del popolare reality show: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Ma chi saranno i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa del Gf? Al momento sono stati presentati l'ex pugile professionista Matteo Azzali, la piercer Anita Mazzotta, Omer Elomari, la romana Francesca e il medico Giulio Carotenuto. Resta un mistero il ritiro improvviso di Jonas Pepe. Nell'attesa di conoscere il cast completo, sulla pagina ufficiale Instagram del reality show è stato pubblicato il video di presentazione di Omer:

Sono Omer e sono in Italia da un anno e mezzo circa. La cosa che farò più spesso? Discutere. Litigo per principio, io sono molto organizzato. Il casino, il caos nella casa mi confonde mentalmente, non mi piace. Non sono perfetto, ma io so relazionarmi con ogni persona. Non c'è niente che allontana la gente da me.

Tutto su Omer: il nuovo concorrente del Gf

Dopo Anita Mazzotta e Matteo Azzali, sulla pagina social del Grande Fratello è stato condiviso il video di presentazione del concorrente Omer Elomari, un uomo con una storia davvero toccante, di resilienza, che ha già colpito e catturato l'attenzione del pubblico di Canale 5.

Omer ha 26 anni ed è nato in Siria, dove è rimasto fino allo scoppio della guerra. Per cercare di salvarsi, lui e la sua famiglia si sono trasferiti in Turchia e alla fine, dopo anni di sacrifici, lui ha deciso di venire a vivere in Italia. Omer è single, ama le donne e si definisce un romantico. "La sua casa è crollata davanti ai suoi occhi ma non ha mai smesso di lottare: è forte e ha un sorriso speciale. L'Italia è stata la sua rinascita, la casa del Grande Fratello sarà la sua rivincita?" ha dichiarato Simona Ventura nel promo ufficiale. Attualmente vive in Valtellina dove lavora come consulente aziendale.

Grande Fratello
