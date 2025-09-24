TGCom24
Grande Fratello, salta l’ingresso di Jonas Pepe: il modello misteriosamente fuori dal cast

Anita Nurzia

Jonas Pepe sparisce dal cast: cancellato ovunque prima dell’ingresso nella Casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, salta l’ingresso di Jonas Pepe: il modello misteriosamente fuori dal cast

Doveva essere uno dei volti più attesi della nuova edizione del Grande Fratello, e invece la sua avventura si è interrotta prima ancora di iniziare. Matteo Pepe, per tutti semplicemente Jonas, non entrerà più nella Casa di Cinecittà.

Chi è Jonas Pepe, il “concorrente fantasma” del GF

Come riporta Biccy, al momento non è chiaro se la decisione sia stata presa da lui oppure dalla produzione, ma un dettaglio non è passato inosservato: il suo video di presentazione, diffuso solo pochi giorni fa sui canali social ufficiali del reality, è stato rimosso senza alcuna spiegazione. Non solo: anche i riferimenti al suo nome sono stati cancellati dalle pagine del programma. Chi prova a cliccare sul vecchio link del suo profilo concorrente si trova davanti un messaggio inequivocabile: “Oops! Pagina non trovata. Questo contenuto potrebbe non esistere o non essere più disponibile”. Un giallo che ha subito acceso i riflettori: cosa è successo a Jonas Pepe?

Eppure, fino a poche ore prima, era stata la stessa Simona Ventura a presentarlo al pubblico come uno dei nuovi protagonisti della Casa. Lo aveva descritto come un ragazzo dal carattere vulcanico, con un animo ribelle e un lato sentimentale sempre in cerca del vero amore: modello e studente universitario, Jonas si divideva tra le passerelle e lo studio, coltivando una passione profonda per la filosofia. Esperto di arti marziali, la conduttrice aveva scherzato sul fatto che i suoi “colpi più forti” non li avrebbe sferrati con le mani ma con le parole. Aveva alle spalle anche un periodo trascorso in Cina, dove aveva provato a costruirsi una nuova vita, prima di rientrare in Italia.

Insomma, un identikit che lo rendeva uno dei concorrenti più attesi, tanto che la Ventura aveva assicurato: “Jonas porterà nella Casa tutta la sua follia”.

Fatto sta che, a pochi giorni dalla prima puntata fissata per lunedì 29 settembre in prima serata su Canale 5, il suo nome è già sparito dal cast ufficiale.

