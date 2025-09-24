Grande Fratello, Shaila Gatta rivela: "È stata un’esperienza unica, ma non la rifarei"

News VIP

L'ex gieffina Shaila Gatta torna a parlare della sua intensa e discussa esperienza nella Casa del Grande Fratello e chiarisce la sua attuale situazione sentimentale.

La ballerina Shaila Gatta è stata una delle protagoniste indiscusse della passata edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi. Intervistata da Novella 2000, l'ex discussa gieffina ha fatto un bilancio del suo intenso percorso nella Casa più spiata d'Italia e parlato dei suoi progetti futuri.

Le rivelazioni di Shaila Gatta sul Gf

Mancano pochi giorni alla nuova edizione del Grande Fratello, che partirà lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 e vedrà al timone per la prima volta Simona Ventura. Nell'attesa, un'ex chiacchierata concorrente è tornata a far parlare di sè. Si tratta di Shaila Gatta che, in una nuova intervista rilasciata a Novella 2000, ha ricordato la sua lunga e intensa esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini e rivelato che non la rifarebbe:

È stata un’esperienza unica, con lati belli e brutti. Ringrazio la produzione per avermi scelta, ma non lo rifarei. Ho dovuto mettere in gioco tutta me stessa, con persone che non conoscevo, e che a loro volta stavano giocando per vincere la gara. Non rifarei il Grande Fratello perché si mettono in stand-by sei mesi della propria vita, e per questo il pubblico possa vedere soltanto la parte positiva. Dal punto di vista psicologico è un percorso molto duro.

Ricordando la sua esperienza nella Casa, che è stata caratterizzata da accesi confronti e dalla turbolenta storia d'amore nata con Lorenzo Spolverato, Shaila ci ha tenuto a sottolineare di essere sempre stata vera e autentica: "L’unica cosa di cui vado fiera è di essere sempre stata me stessa e pura". Non solo. La ballerina professionista ha rivelato di aver mantenuto i rapporti con Ilaria Galassi e con Yulia Bruschi anche dopo la fine del programma e ha colto l'occasione per chiarire la sua attuale situazione sentimentale:

Mi sento spesso con Ilaria Galassi e con Yulia Bruschi, due ragazze con cui ho condiviso bei momenti durante il reality e a cui voglio molto bene [...] C’è l’amore per me stessa. Se dovessi veder passare Cupido cambierei strada! A parte gli scherzi, sono single e mi sto dedicando soltanto al mio lavoro e ai miei progetti.

Il sogno di Shaila

Chiuso il capitolo Grande Fratello, che a breve ripartirà su Canale 5 con una nuova e sorprende edizione condotta da Simona Ventura, Shaila Gatta ha parlato della possibilità di rivederla sul piccolo schermo: "In effetti c’è una cosa in ballo, un programma che mi vedrà protagonista, ma non ne posso ancora parlare". L'ex gieffina ha infine ammesso che uno dei suoi sogni nel cassetto sarebbe quello di riportare il varietà in televisione:

Quello sì che sarebbe una cosa meravigliosa. Oggi la tv è cambiata, non ci sono i varietà di un tempo. L'arte in televisione non c'è quasi più, resta ad Amici dove si possono ammirare il ballo e la danza.

