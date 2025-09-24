TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Shaila Gatta rivela: "È stata un’esperienza unica, ma non la rifarei"
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Shaila Gatta rivela: "È stata un’esperienza unica, ma non la rifarei"

Eleonora Gasparini

L'ex gieffina Shaila Gatta torna a parlare della sua intensa e discussa esperienza nella Casa del Grande Fratello e chiarisce la sua attuale situazione sentimentale.

Grande Fratello, Shaila Gatta rivela: "È stata un’esperienza unica, ma non la rifarei"

La ballerina Shaila Gatta è stata una delle protagoniste indiscusse della passata edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi. Intervistata da Novella 2000, l'ex discussa gieffina ha fatto un bilancio del suo intenso percorso nella Casa più spiata d'Italia e parlato dei suoi progetti futuri.

Le rivelazioni di Shaila Gatta sul Gf

Mancano pochi giorni alla nuova edizione del Grande Fratello, che partirà lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 e vedrà al timone per la prima volta Simona Ventura. Nell'attesa, un'ex chiacchierata concorrente è tornata a far parlare di sè. Si tratta di Shaila Gatta che, in una nuova intervista rilasciata a Novella 2000, ha ricordato la sua lunga e intensa esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini e rivelato che non la rifarebbe:

È stata un’esperienza unica, con lati belli e brutti. Ringrazio la produzione per avermi scelta, ma non lo rifarei. Ho dovuto mettere in gioco tutta me stessa, con persone che non conoscevo, e che a loro volta stavano giocando per vincere la gara. Non rifarei il Grande Fratello perché si mettono in stand-by sei mesi della propria vita, e per questo il pubblico possa vedere soltanto la parte positiva. Dal punto di vista psicologico è un percorso molto duro.

Leggi anche I retroscena di Simona Ventura sulla scelta dei concorrenti del Gf

Ricordando la sua esperienza nella Casa, che è stata caratterizzata da accesi confronti e dalla turbolenta storia d'amore nata con Lorenzo Spolverato, Shaila ci ha tenuto a sottolineare di essere sempre stata vera e autentica: "L’unica cosa di cui vado fiera è di essere sempre stata me stessa e pura". Non solo. La ballerina professionista ha rivelato di aver mantenuto i rapporti con Ilaria Galassi e con Yulia Bruschi anche dopo la fine del programma e ha colto l'occasione per chiarire la sua attuale situazione sentimentale:

Mi sento spesso con Ilaria Galassi e con Yulia Bruschi, due ragazze con cui ho condiviso bei momenti durante il reality e a cui voglio molto bene [...] C’è l’amore per me stessa. Se dovessi veder passare Cupido cambierei strada! A parte gli scherzi, sono single e mi sto dedicando soltanto al mio lavoro e ai miei progetti.

Il sogno di Shaila

Chiuso il capitolo Grande Fratello, che a breve ripartirà su Canale 5 con una nuova e sorprende edizione condotta da Simona Ventura, Shaila Gatta ha parlato della possibilità di rivederla sul piccolo schermo: "In effetti c’è una cosa in ballo, un programma che mi vedrà protagonista, ma non ne posso ancora parlare". L'ex gieffina ha infine ammesso che uno dei suoi sogni nel cassetto sarebbe quello di riportare il varietà in televisione:

Quello sì che sarebbe una cosa meravigliosa. Oggi la tv è cambiata, non ci sono i varietà di un tempo. L'arte in televisione non c'è quasi più, resta ad Amici dove si possono ammirare il ballo e la danza.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, Omer Elomari prima di entrare nella Casa: "Non mi piace il caos, ma..." (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, Omer Elomari prima di entrare nella Casa: "Non mi piace il caos, ma..." (VIDEO)
La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 29 settembre al 4 ottobre 2025: Bahar e Sarp si rincontrano!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 29 settembre al 4 ottobre 2025: Bahar e Sarp si rincontrano!
Amadeus approda su Canale 5: sarà lui a condurre l’evento benefico Una Nessuna Centomila
news VIP Amadeus approda su Canale 5: sarà lui a condurre l’evento benefico Una Nessuna Centomila
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Giuseppe Molonia si sente un divo, Rosanna lo smaschera
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Giuseppe Molonia si sente un divo, Rosanna lo smaschera
Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre 2025: Ana sospetta di Natalie
anticipazioni TV Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre 2025: Ana sospetta di Natalie
La Promessa Anticipazioni 25 settembre 2025: Lope e Marcelo pronti a svelare il mistero...
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 25 settembre 2025: Lope e Marcelo pronti a svelare il mistero...
La forza di una donna Anticipazioni 25 settembre 2025: Arif si scontra con Enver!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 25 settembre 2025: Arif si scontra con Enver!
Uomini e Donne, dramma per Fabio Colloricchio: ha perso la vista da un occhio
news VIP Uomini e Donne, dramma per Fabio Colloricchio: ha perso la vista da un occhio
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV