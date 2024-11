Grande Fratello, nuovo cambio di programmazione per il reality: torna il doppio appuntamento

News VIP

Secondo una recente indiscrezione, il Grande Fratello andrà soggetto a un nuovo cambio di programmazione e tornerà al doppio appuntamento settimanale.

Nuovo cambio di programmazione per il Grande Fratello: il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini infatti dovrebbe tornare al doppio appuntamento settimanale.

GF, cambio di programmazione per il reality: torna il doppio appuntamento

Come già per la precedente edizione, il GF si conferma uno dei programmi Mediaset più ballerini della rete: il reality show, infatti, ha subito - dalla sua prima puntata il 16 settembre - già alcuni spostamenti. Le prime settimane di programmazione prevedevano un doppio appuntamento, il lunedì e il giovedì, che si è ridotto, qualche settimana fa, alla sola puntata del lunedì sera.

Ora, con l'arrivo nel palinsesto de La Talpa, il Grande Fratello slitterà al marted, occupando lo spazio di Temptation Island, uno slot particolarmente fortunato e seguito dal pubblico.

Tuttavia, una recente indiscrezione riporta che per il GF potrebbe esserci anche un ulteriore cambio di programmazione. Mediaset, infatti, starebbe ipotizzando di tornare al doppio appuntamento settimanale. L'indiscrezione è stata svelata da Amedeo Venza: su Instagram, l'esperto di gossip ha pubblicato l'aggiornamento riguardo la programmazione del reality show condotto da Signorini, dichiarando che il programma tornerà a raddoppiare le sue puntate settimanali.

GF, il reality farà concorrenza a Ballando con le Stelle?

Ma, non solo: con il doppio appuntamento, secondo Venza, il GF riproporrà la stessa strategia seguita lo scorso anno. Via alla doppia puntata ogni settimana, una delle quali andrà in onda il sabato sera.

Questo significa che, per il ritorno della doppia puntata, bisognerà aspettare la finale di Tu Si Que Vales e che il GF sfiderà così Ballando con le Stelle:

"Il gf da dicembre si sposta al sabato e si sfiderà con le ultime puntate di Ballando con le Stelle"

La finale di Tu Si Que Vales è prevista per il 16 dicembre, perciò, il reality ne prenderà il posto a partire dal 23 dicembre, giusto in tempo per la finale di Ballando con le Selle.

Scopri le ultime news su Grande Fratello