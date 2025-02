Grande Fratello, nella puntata di questa sera verrà annunciato il primo finalista!

News VIP

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF e nel corso della diretta sarà annunciato il primo finalista di questa edizione!

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello, che tornerà in onda su Canale 5, e durante la quale verrà annunciato il primo finalista di questa edizione.

GF, durante la puntata di questa sera sarà annunciato il primo finalista dell'edizione

Nel corso della puntata di giovedì 6 febbraio, il conduttore Alfonso Signorini ha rivelato che la finale del GF andrà in onda a fine marzo, mettendo a tacere i rumors su un prolungamento del reality show fino al 2 maggio.

Dato l'annuncio di Signorini, è probabile che la finale andrà in onda tra il 24 e il 31 marzo 2025.E mentre in Casa salgono le tensioni tra gli inquilini, è arrivato anche un altro annuncio: questa sera, nel corso della diretta, verrà annunciato il nome del primo finalista di questa edizione.

A svelarlo è stata Federica Panicucci nel corso dell'appuntamento di questa mattina di Mattino Cinque. La conduttrice ha rivelato che durante la diretta sarà annunciato il primo concorrente che accederà alla Finale del GF.

GF, chi andrà in finale? L'annuncio durante la puntata di questa sera

Federica Panicucci, nel corso della puntata di Mattino Cinque, ha svelato che questa sera su Canale 5 durante la diretta del Grande Fratello verrà data al pubblico la possibilità di eleggere il primo finalista di questa edizione del reality show. A poter accedere alla Finale sarà uno degli uomini della Casa.

Non è ancora chiaro in che modalità avverrà la scelta del finalista, ma è molto probabile che si tratti di un televoto flash che permetterà ai fan della trasmissione di decidere chi mandare in finale. Secondo altre teorie, potrebbero essere gli stessi concorrenti a votare gli aspiranti finalisti, visto che a essere oggetto di votazione saranno solo gli uomini del reality show.

