Grande Fratello, Matteo Azzali viene smascherato dalla sua ex: "Ecco cosa ha fatto"

News VIP

Dopo aver minacciato di abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello, l'ex pugile Matteo Azzali è finito nel mirino della sua ex presunta compagna!

Manca sempre meno alla seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Nell'attesa, il concorrente Matteo Azzali, che nelle ultime ore ha minacciato di abbandonare il reality show condotto da Simona Ventura, è finito nel mirino della sua ex presunta compagna, che lo ha attaccato duramente sui social.

Matteo Azzali sotto accusa

Lunedì 6 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della 19esima edizione del Grande Fratello. Tra i concorrenti in gioco anche Matteo Azzali, che nelle ultime ore è finito al centro del gossip per uno sfogo in cui ha minacciato di abbandonare definitivamente la Casa:

Se è così io prendo e vado via, se questo è il mood me ne vado davvero. Io sono venuto qui dentro solo ed esclusivamente perché la mia storia possa essere da esempio, da ispirazione ai ragazzi giovani. Io non mi metto a fare cavolate, cori da stadio, a urlare tutto il giorno. L’immagine che voglio dare non è certo quella del casinista, sono venuto qui per dare un esempio, se questo esempio lo posso dare ok, altrimenti ciao, significa che non è il posto che fa per me. Non è un problema per me uscire e andarmene. L’umore è molto distante da quello che pensavo.

Leggi anche Sarah Altobello mette in guardia Donatella

Lo sfogo di Matteo, ex pugile di professione che a causa di un grave incidente è stato costretto a interrompere la sua carriera agonistica sul ring e reinventarsi, non è passato inosservato alla sua presunta ex compagna. Come riportato da Deianira Marzano, la donna è intervenuta sui social scagliandosi duramente contro il concorrente.

Matteo attaccato duramente sui social dalla sua ex

A pochi giorni dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Matteo Azzali è già finito al centro dell'attenzione mediatica. Il motivo? Il suo sfogo circa la volontà di voler lasciare il gioco ha provocato la reazione della sua ex presunta compagna, che ha deciso di intervenire sui social e smascherarlo.

A lanciare l'indiscrezione è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso la storia Instagram di una ragazza che ha detto di essere stata lasciata dall'ex pugile Matteo. "Matteo Azzali, colui che ama definirsi saldo, inquadrato e rigoroso tanto nella vita quanto nelle relazioni" ha esordito così la donna, che ha poi continuato accusandolo di essere un pagliaccio:

Io, che ho avuto modo di conoscerlo da vicino, potrei offrire testimonianza concreta circa la reale consistenza di tali affermazioni, le quali, a mio avviso, risultano assai distanti dalla sostanza dei fatti. Tre mesi fa, sono stata congedata in favore di un’altra donna dopo circa due anni di relazione. Come se non bastasse, me lo sono ritrovata in pompa magna nella casa del Grande Fratello. Ora, giunti ai suoi quarantasette anni, ci si domanda se l’epiteto di “pagliaccio” possa essere sufficiente, o se non sia opportuno ricorrere a una definizione ancor più incisiva, capace di rendere giustizia al teatrino di cui egli stesso si è reso protagonista con tanto fervore. L’appellativo di “pagliaccio” rischia persino di suonare indulgente. Vergognati! Del concetto di rispetto tu non possiedi neppure la più vaga cognizione.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.