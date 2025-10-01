Grande Fratello, Sarah Altobello si sbilancia su Donatella: "La mia sosia, non le conviene esagerare con il dialetto in tv"

News VIP

La simpatica showgirl pugliese Sarah Altobello ha commentato l'ingresso di Donatella Mercoledisanto nella Casa del Grande Fratello e colto l'occasione per darle dei preziosi consigli.

Donatella Mercoledisanto è una delle protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. A commentare la sua partecipazione al reality show di Canale 5 ci ha pensato la showgirl Sarah Altobello che, in un'intervista rilasciata a Fanpage, ci ha tenuto a mettere in guardia la gieffina barese.

Donatella nel cast del Gf: parla Sarah Altobello

Lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della 19esima edizione del Grande Fratello. Al timone Simona Ventura, che ha presentato ufficialmente i dodici concorrenti del reality show: Anita Mazzotta, Matteo Azzali, Omer Elomari, Francesca Carrara e Simone De Bianchi, Giulio Carotenuto, Grazia Kendi, Francesco Rana, Donatella Mercoledisanto, Benedetta Stocchi, Giulia Soponariu e Domenico D’alterio.

Tra tutti, la presentazione di Donatella è quella che ha divertito il pubblico di Canale 5, che non ha potuto fare a meno di notare la somiglianza tra lei e Sarah Altobello soprattutto per il forte e marcato accento barese. Proprio la showgirl ed ex concorrente della settima edizione Vip del Gf ha deciso di rompere il silenzio e commentare l'ingresso della nuova concorrente nella Casa più spiata d'Italia, dandole anche dei preziosi consigli.

Sarah Altobello mette in guardia Donatella

Nel corso della prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, andata in onda lunedì 29 settembre 2025, anche Donatella Mercoledisanto ha fatto il suo ingresso nella Casa più amata e spiata d'Italia. Casalinga, 46 anni, di Bari, è un vulcano di energia. La sua vita non è stata per niente semplice: ha una storia molto particolare alle spalle che racconterà durante la sua avventura. La sua famiglia è il suo punto fermo e la sua forza.

A commentare il suo spumeggiante ingresso nella Casa ci ha pensato un'ex iconica concorrente dell'edizione Vip del Gf. Stiamo parlando di Sarah Altobello che, raggiunta dai microfoni di Fanpage, ha dichiarato divertita: "Con Donata anche io ho la mia sosia. Mi inorgoglisce, ma l’originale resto sempre io". Dopo aver detto la sua sulla somiglianza con Donatella, la showgirl barese ha però voluto metterla in guardia:

Non le conviene esagerare con il dialetto barese in tv. L’ho fatto prima di lei e non mi ha portato per niente bene. Sono passata come un’ignorante, una persona incapace di coniugare i verbi, un’oca. Vedrete che anche lei finirà in nomination proprio a causa del dialetto e, come me, sarà messa in un angolo e discriminata da tutti. Io ho pagato il fatto di esprimermi in dialetto sia nei reality sia nella vita professionale. Mi hanno chiuso le porte della tv in faccia. Sono decine i provini in cui sono stata scartata proprio per il mio modo di parlare. Quindi, se lei si è davvero studiata il personaggio di Sarah Altobello, come leggo in giro, facesse attenzione. A me non è andata bene.

