Grande Fratello, Matteo Azzali minaccia di abbandonare la Casa nella notte: ecco cosa è successo

News VIP

A poche ore dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, l'ex pugile Matteo Azzali ha sbottato e minacciato di abbandonare il gioco: "Se questo è il mood me ne vado davvero".

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. A pochi giorni dall'inizio della 19esima edizione, l'ex pugile professionista Matteo Azzali si è lasciato andare a un duro sfogo nella notte in cui ha minacciato di abbandonare definitivamente il reality show condotto da Simona Ventura.

Matteo Azzali pronto a lasciare il Gf

Lunedì 29 settembre 2025 è partita ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Dodici i concorrenti che hanno varcato la famosa porta rossa e sono pronti a farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico di Canale 5: Anita Mazzotta, Matteo Azzali, Omer Elomari, Francesca Carrara e Simone De Bianchi, Giulio Carotenuto, Grazia Kendi, Francesco Rana, Donatella Mercoledisanto, Benedetta Stocchi, Giulia Soponariu e Domenico D’alterio.

Tra i concorrenti più apprezzati c'è Matteo, ex pugile di professione che a causa di un grave incidente è stato costretto a interrompere la sua carriera agonistica sul ring e reinventarsi. Adesso fa il maestro e cerca di togliere i ragazzini dalla strada. Come riportato da Biccy, proprio il gieffino, nelle ultime ore, si è reso protagonista di un'inaspettata sfuriata nella Casa.

Il duro sfogo di Matteo nella notte

Neanche il tempo di varcare la famosa porta rossa e ambientarsi, che Matteo Azzali ha minacciato di abbandonare il Grande Fratello. L'ex pugile professionista ha deciso di partecipare al programma con l'intento di raccontare il suo percorso di rinascita dopo un grave incidente che ha interrotto la sua carriera sportiva. Il clima troppo leggero e goliardico che ha trovato nella Casa, però, lo ha spiazzato e deluso.

Parlando nella notte con Francesco Rana, infatti, Azzali ha rivelato di non trovarsi a suo agio nella Casa e rivelato di essere pronto ad abbandonare il popolare reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Il reale motivo? L'immagine che vuol trasmettere di sè al pubblico non è quella del casinista, ma quella di un esempio da seguire:

Leggi anche Le riflessioni pungenti di Jonas Pepe

Se è così io prendo e vado via, se questo è il mood me ne vado davvero. Io sono venuto qui dentro solo ed esclusivamente perché la mia storia possa essere da esempio, da ispirazione ai ragazzi giovani. Io non mi metto a fare cavolate, cori da stadio, a urlare tutto il giorno. Io ho 50 anni, voi ne avete 20, ci sta, lo capisco e non voglio criticare, ma non fa per me. L’immagine che voglio dare non è certo quella del casinista, sono venuto qui per dare un esempio, se questo esempio lo posso dare ok, altrimenti ciao, significa che non è il posto che fa per me. Io domani questa cosa la dirò, se loro mi dicono che posso andare, io vado allora. Ma non è mica un problema per me uscire e andarmene. L’umore è molto distante da quello che pensavo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.