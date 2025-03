Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma a confronto dopo la lite (VIDEO)

News VIP

Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti tornano a parlare dell'accesa discussione avuta in precedenza, provando a chiarire le loro incomprensioni prima della finale del Grande Fratello.

Stasera, lunedì 31 marzo 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finale del Grande Fratello. Al televoto Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli, che si giocheranno l'ultimo posto da finalista. Chi avrà la meglio?

Il confronto tra Mariavittoria e Zeudi

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello. Il gioco fatto dai concorrenti durante la cena di ieri ha creato parecchi fraintendimenti soprattutto tra Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma, che si sono rese protagoniste di un'accesa discussione in cui sono volate accuse e pesanti offese. Il motivo della lite? Il presunto bacio scoppiato nella Casa del Grande Fratello tra la giovane Miss e Alfonso D’Apice.

A distanza di alcune ore dalla lite, le due concorrenti hanno deciso di confrontarsi e provare a chiarire le loro rispettive posizioni. Ricordando le accuse ricevute in giardino da Mariavittoria, Zeudi ha ammesso che fra lei e Alfonso non ci sia stato nulla di più di qualche bacio a stampo e che la critica ricevuta sia stata fuori luogo: "Mi dà fastidio che una persona con cui io non ho rapporto mette "carne a cuocere" su un qualcosa che non c'è stato, perché lei non lo sa e da quello che ha visto pensa che ci sia stato questo bacio, a me da fastidio per questo dico che non è stato di buon gusto".

Zeudi ha poi continuato parlando del comportamento assunto da Mariavittoria nei suoi confronti. Secondo la finalista, la dottoressa non ha mai fatto uno sforzo per conoscerla, anzi sostiene che non l'abbia mai cercata per chiarirsi i dubbi su di lei. La giovane Miss ha poi ricordato una conversazione tra la fidanzata di Tommaso Franchi e Shaila Gatta in cui, secondo Zeudi, parlavano di lei. "Io non vado da nessuno, pensa che delle cose tue proprio non ne parlo" ha prontamente replicato la Minghetti cercando di difendersi dalle accuse.

Le due concorrenti del Gf sono poi tornate a parlare della lite in giardino con la Minghetti che ci ha tenuto a ribadire la sua posizione: "La mia non era né una provocazione, te lo posso assicurare, né un voler mettere zizzania. Era una battuta fine a se stessa". Quello che ha infastidito la dottoressa, però, è stata la frase della Di Palma "Fatti un esame di coscienza". Se la finalista le avesse semplicemente spiegato di esserci rimasta male, lei non si sarebbe innervosita in quel modo. Come evolverà la situazione nelle prossime ore?

La finale del Gf stasera su Canale 5

Dopo 197 giorni di permanenza all’interno della Casa, è finalmente arrivato il momento della finale. L'ultima puntata di questa lunga e tempestosa edizione del Grande Fratello, ci aspetta stasera su Canale 5. Sei i concorrenti che si sfideranno per la vittoria: Zeudi Di Palma, Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Chiara Cainelli e MariaVittoria Minghetti. Chi vincerà?

Su tutte le varie piattaforme social c'è solo un nome, ovvero quello della modella brasiliana.Helena, quindi, guida i pronostici seguita da Zeudi. Più staccati Spolverato, la Morlacchi, la Cainelli e la Minghetti. Nel corso della serata non mancheranno sorprese e momenti emozionanti che accompagneranno i concorrenti verso la conclusione del loro percorso. Stando alle ultime indiscrezioni, Lorenzo vivrà un momento davvero difficile dovuto alla decisione di Shaila Gatta di interrompere la loro relazione.

Il vincitore del reality show condotto da Alfonso Signorini sarà deciso esclusivamente dal pubblico tramite il televoto. Ecco le modalità per esprimere la propria preferenza. Tramite SMS, dal sito ufficiale e tramite l’app Mediaset Infinity, Smart TV e decoder abilitati.

