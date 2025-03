Grande Fratello, Helena Prestes, Zeudi Di Pama e Lorenzo Spolverato si contendono la vittoria, quote e pronostici

News VIP

La finalissima del Grande Fratello, ci aspetta domani, lunedì 31 marzo in prima serata su Canale 5: sono sei i concorrenti che si sfideranno per lo scettro finale: Zeudi Di Palma, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Chiara Cainelli e MariaVittoria Minghetti.

La finalissima del Grande Fratello, ci aspetta domani, lunedì 31 marzo in prima serata su Canale 5: sono sei i concorrenti che si sfideranno per lo scettro finale: Zeudi Di Palma, Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Chiara Cainelli e MariaVittoria Minghetti.

Grande Fratello, chi vincerà? La sfida è tra Zeudi Di Palma, Helena Prestes

Zeudi, Helena, Lorenzo e Jessica sono già in finale mentre il quinto finalista verrà proclamato al termine del televoto in corso tra Chiara e MariaVittoria.

Sul web, ovvero social network quali Instagram, Facebook e X, c'è solo un nome, quello di Helena Prestes che spopola tra il popolo internauta. Se invece andiamo a dare un'occhiata sulle previsioni dei bookmaker riguardo al possibile vincitore di questa edizione, la sfida sarebbe tra Helena e Zeudi Di Palma Le quote attuali indicano un serrato duello tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, entrambe considerate le principali candidate al trionfo.​

Secondo le ultime quotazioni, Helena Prestes è leggermente favorita. Ad esempio, Snai propone la sua vittoria a 1,75, mentre Zeudi Di Palma segue a 2,00. Anche Goldbet conferma questa tendenza, quotando Helena a 1,50 e Zeudi a 1,80. Sisal, invece, offre Helena a 1,80 e Zeudi a 2,10.

Altri concorrenti presentano quote significativamente più alte, indicando minori probabilità di vittoria. Jessica Morlacchi è quotata a 12,00 da Snai, 13,00 da Goldbet e 20,00 da Sisal. Lorenzo Spolverato presenta quote simili: 12,00 su Snai, 13,00 su Goldbet e 20,00 su Sisal. Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli sono considerate outsider, con quote che variano tra 16,00 e 33,00 a seconda del bookmaker.

Le quote Snai:

Helena Prestes: 1,75

Zeudi Di Palma: 2,00

Jessica Morlacchi: 12,00

Lorenzo Spolverato: 12,00

Mariavittoria Minghetti: 20,00

Chiara Cainelli: 20,00

Le quote Goldbet:

Helena Prestes: 1,50

Zeudi Di Palma: 1,80

Jessica Morlacchi: 13,00

Lorenzo Spolverato: 13,00

Chiara Cainelli: 16,00

Mariavittoria Minghetti: 16,00

Le quote Sisal

Helena Prestes: 1,80

Zeudi Di Palma: 2,10

Jessica Morlacchi: 20,00

Lorenzo Spolverato: 20,00

Chiara Cainelli: 20,00

Mariavittoria Minghetti: 33,00

È interessante notare come le quote possano variare leggermente tra i diversi operatori, riflettendo le diverse valutazioni sulle dinamiche del gioco e sulle preferenze del pubblico. ​ Ricordiamo che le quote sono soggette a variazioni fino all'ultimo momento, influenzate dagli sviluppi all'interno della casa e dalle reazioni del pubblico. Pertanto, l'esito finale rimane incerto fino alla proclamazione del vincitore.

Chi merita la vittoria? Zeudi Di Palma ha avuto il suo enorme seguito grazie al rapporto che ha instaurato con Helena Prestes, mentre Lorenzo Spolverato si sarebbe meritato qualche provvedimento anche piuttosto severo, figuriamoci la vittoria. Speriamo dunque che sia la modella brasiliana Helena Prestes, sostenuta sia in Italia che all'estero.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .