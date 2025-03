Grande Fratello, scintille tra Zeudi Di Palma e MariaVittoria: "Come ti permetti scostumata"

News VIP

A poche ore dalla finalissima del Grande Fratello, volano stracci tra Zeudi Di Palma e MariaVittoria Minghetti.

Manca pochissimo alla finale del Grande Fratello, ma l’ultimo giorno nella Casa si sta rivelando tutt’altro che sereno. La tensione, accumulata dopo settimane di frecciatine e battute al veleno, è esplosa tra Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma, dando vita a uno scontro accesissimo che ha scosso l’intera Casa.

Le due concorrenti non si sono mai realmente sopportate, e i loro attriti risalgono ai primi giorni del reality, quando entrambe erano interessate ad Alfonso D’Apice. Tuttavia, nelle ultime settimane, la loro rivalità si era intensificata fino ad arrivare al culmine proprio a poche ore dalla finalissima.

Grande Fratello, scoppia la lite tra Zeudi e MariaVittoria per il bacio ad Alfonso che la Di Palma nega di aver dato

Tutto è cominciato dopo un commento scherzoso fatto da Mariavittoria mentre Zeudi parlava con Chiara Cainelli in cucina. La Miss Italia stava ironizzando sulle preferenze estetiche della coinquilina quando la Minghetti ha colto l’occasione per punzecchiarla:

“Vabbè dai, non puoi parlare… piaceva anche a te Alfonso, no? Ah no? Non te lo sei baciato? Ma se è uscito!”

Zeudi, ha reagito con fermezza, negando categoricamente:

“No, zero! Alfonso ha provato a baciarmi, ma è stato solo a stampo e io non ho fatto nulla. Mavi, fatti un esame di coscienza.”

A quel punto la discussione si è spostata dalla cucina al giardino ed è degenerata nel giro di pochi minuti. Mariavittoria, furiosa per la negazione di Zeudi, ha rincarato la dose:

“Ma cosa dici che non è vero?! Guarda che è uscito in puntata che ti sei baciata con Alfonso o che sei entrata e ti hanno presentata che ti stavi vedendo con lui! Poi, stampo o lingua, il bacio c’è stato. Ho parlato con Alfonso e so per certo che l’hai baciato, non mi prendere in giro. Io l’esame di coscienza non me lo devo fare, semmai fattelo tu!”

Zeudi, sempre più infastidita, ha provato a chiudere il discorso con una battuta pungente:

“Sei stata zitta tutti questi mesi e ora esci fuori dal piumone?”

Un riferimento diretto all’atteggiamento più defilato di Mariavittoria, soprattutto dopo l’uscita di Tommaso Franchi, con cui aveva stretto un legame molto forte.

Mariavittoria risponde a tono: “Abbassa la cresta!”

A quel punto, la Minghetti ha perso la pazienza e ha attaccato duramente Zeudi, accusandola di aver costruito strategie di gioco attraverso le sue alleanze e flirt:

“Abbassa un po’ la cresta… l’unica che non ha mai avuto le palle e si è allisciata tutti sei tu! L’unica che è entrata qui e si è fatta Zevier, Zelena, Helena, Alfonso, tizio, caio e sempronio sei tu! Ti sei fatta questo Grande Fratello su Helena, fine!”

Zeudi non ci ha visto più e ha replicato con ancora più veemenza:

“Oh ma come cavolo ti permetti, scostumata che non sei altro?! L’unica che tra noi ha fatto cose sotto al piumone sei te! La verità fa male.”

Mariavittoria non si è lasciata intimidire e ha ribattuto:

“Scostumata vallo a dire ad altri e non a me, non ti permettere. E se non vuoi parlare smettila di parlarmi.”

Mentre gli altri concorrenti cercavano di riportare la calma, Zeudi ha concluso la discussione con un gesto plateale:

“Basta, non mangio più, mi hai fatto passare la fame! Mi hai fatt passà a’famm chill è o fatt!”

Il dettaglio che rende ancora più infuocata la lite è che, in realtà, il bacio tra Zeudi e Alfonso c’è stato davvero. A confessarlo è stata la stessa Zeudi in una conversazione con Helena Prestes lo scorso 26 dicembre. Un momento che il pubblico più attento non ha dimenticato, a differenza della Miss Italia, che ora sembra fare di tutto per negarlo.

M: abbassa un po la cresta... l'unica che non ha mai avuto le palle e si e' allisciata tutti sei tu!



Brava Mavi e bravaHelena ❤️

dopo cio' la sfinge ha continuato a sparare falsita' su Helena, come sempre.#heleners #helevier #javi7 #laflottaj #tommavi #morline #grandefratello pic.twitter.com/hAVnKHvhJT — #UnitedWeStand 🇮🇹🇺🇸🏳️‍🌈 ☮️ (@ButterflyMirror) March 30, 2025

