Grande Fratello, Lorenzo torna all'attacco contro Helena e Javier: "Vedo molto gioco e poca passione" (VIDEO)

Helena Prestes e Javier Martinez sotto accusa nella Casa del Grande Fratello: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono convinti che tra gli Helevier non ci sia sentimento ma solo strategia.

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a stare al centro delle critiche nella Casa del Grande Fratello. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, infatti, sono tornati a criticare la coppia perché convinti che tra la modella e il pallavolista non ci sia sentimento ma solo strategia.

Le critiche di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato a Helena Prestes e Javier Martinez

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani sera su Canale 5. Tra le concorrenti al televoto anche Helena Prestes che, nelle ultime ore, è nuovamente finita nel mirino di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Il motivo? Gli Shailenzo non credono minimamente alla storia d'amore nata nella Casa tra la modella brasiliana e Javier Martinez.

Durante un confronto con Lorenzo, Shaila gli ha raccontato di aver sentito Helena litigare con Javier per "colpa" di Zeudi Di Palma. Secondo la ballerina campana, la modella brasiliana dovrebbe approfittare della quiete notturna per rilassarsi con il suo fidanzato invece di pensare sempre alle dinamiche del gioco: "È un rapporto troppo controllato per essere un amore profondo". Un pensiero condiviso dal discusso modello milanese, che è convinto che il pallavolista argentino non stia vivendo la sua relazione in modo autentico ma strategico.

Per Lorenzo, Javier cerca continuamente di placare le tensioni per quieto vivere, ma anche per convenienza: "Vedo molto gioco e poca passione". "Io lo vedo succube della sua personalità. Lui non ha coraggio" ha replicato Shaila, convinta che il pallavolista sia fortemente influenzato da Helena. Non solo. La concorrente campana ha continuato accusando Martinez di non avere personalità e di non saper affrontare le situazioni nella Casa da solo. La loro analisi corrisponderà alla verità?

Helena Prestes critica Beatrice Luzzi

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tra i concorrenti più discussi dell'attuale edizione del Grande Fratello. I due sono stati spesso criticati per i loro comportamenti sopra le righe assunti nella Casa: lui per i modi molto spesso aggressivi, lei per il linguaggio poco carino utilizzato nei confronti delle altre donne della Casa.

Se Alfonso Signorini li ha ripresi più volte in diretta, però, Beatrice Luzzi li ha spesso giustificati. Come nell'ultima puntata del reality show durante il duro confronto tra Shaila e Stefania Orlando. Anche in quell'occasione, l'opinionista si è schierata apertamente dalla parte della concorrente campana e attaccato duramente la showgirl definendola "cattiva, maestrina e prepotente".

Il comportamento assunto dalla Luzzi nei confronti della Orlando è stato argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa del Gf. Se sui social è stata criticata da Anna Pettinelli, dentro la Casa è finita nel mirino di Helena Prestes. Come riportato da Biccy, durante un fuorionda, la modella brasiliana ha dichiarato: "Non la stimo più. Beatrice non è carina per nulla, non mi sorprende che è sempre d’accordo con loro. Ma poi ce l’ha con te Stefy. Forse non segue il programma. Come può fare dei commenti del genere?".

