Grande Fratello, Anna Pettinelli attacca Beatrice Luzzi: "Crede di essere ancora nella Casa. La classe non è acqua"

Anna Pettinelli ha deciso di rompere il silenzio e difendere l'amica Stefania Orlando dalle dure critiche e accuse mosse dall'opinionista Beatrice Luzzi durante l'ultima diretta del Grande Fratello.

Dopo Helena Prestes, anche Anna Pettinelli si è scagliata contro Beatrice Luzzi. Il trattamento riservato a Stefania Orlando durante il confronto con Shaila Gatta non è per niente piaciuto alla professoressa di Amici, che è intervenuta sui social lanciando una venosa stoccata all'opinionista del Grande Fratello.

Anna Pettinelli contro Beatrice Luzzi

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 10 marzo 2025 su Canale 5, Stefania Orlando e Shaila Gatta si sono rese protagoniste di un duro confronto in cui sono volate pesanti accuse. A dire la loro sulla questione ci hanno pensato le due opinioniste del reality show. Ma se Cesara Buonamici ha criticato il comportamento esagerato della ballerina, Beatrice Luzzi si è scagliata contro la bionda showgirl definendola "prepotente, cattiva e maestrina":

Hai un atteggiamento da maestrina. Sei prepotente, non lasci parlare nessuno. Ti sei permessa di dare giudizi a destra e a manca. Ti hanno pure mandato l’amica in soccorso (riferendosi ad Anna Pettinelli ndr) La verità è che giochi sulla pelle degli altri, ma mai sulla tua. Sono d'accordo con Shaila, sei cattiva.

L'attacco della Luzzi, ovviamente, non è passato inosservato alla Pettinelli. Sentita tirata in causa, la professoressa della 24esima edizione di Amici ha deciso di rompere il silenzio sui social per difendere la Orlando e lanciare una dura stoccata all'opinionista del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. "La Luzzi crede di essere ancora dentro la casa del GF. È ancora inca**ata per la scorsa edizione. Essere opinionisti vuole dire essere super partes come fa ottimamente Cesara. La classe non è acqua. #GrandeFratello" ha scritto Anna su X. Come reagirà Beatrice? Deciderà di replicare?

La vera reazione di Shaila alla vittoria di Zeudi come finalista

L'ultima diretta del Grande Fratello ha visto anche la proclamazione della terza finalista. Ad avere la meglio è stata la gieffina Zeudi Di Palma, che ha battuto Shaila Gatta con il 49% dei voti. Il risultato del televoto ha letteralmente spiazzato Helena Prestes e demoralizzato l'ex velina di Striscia la Notizia.

Se Helena non ha nascosto il suo fastidio per la vittoria di Zeudi, Shaila si è mostrata felice, o almeno così sembrava. Come riportato da Biccy, infatti, subito dopo la puntata, la giovane ballerina campana si è lasciata andare a un duro sfogo con Lorenzo Spolverato in cui ha spiegato perché, secondo lei, ha perso al televoto. Non solo. La Gatta si è detta certa che sarà proprio l'ex Miss Italia a vincere il programma: "La finale è un premio e io so che posto me lo merito, so quello che valgo. Preparati, vince Zeudi il programma. Qui te lo dico e te lo firmo!".

Shaila non ha tutti i torti, visto che Zeudi può contare su un fandom enorme e sull’appoggio anche dei fan degli Shailenzo. Dopo Lorenzo, Jessica e Zeudi, chi riuscirà a conquistare un posto nella finale? Ricordiamo che i concorrenti al televoto per l'eliminazione sono Stefania Orlando, Helena Prestes e Chiara Cainelli. Chi sarà costretta ad abbandonare la Casa? L'appuntamento è per giovedì 13 marzo 2025 in prima serata su Canale 5!

