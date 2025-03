Grande Fratello, Chiara Cainelli: "Ecco qual è la strategia di Stefania Orlando!" (VIDEO)

News VIP

Chiara Cainelli non molla e torna all'attacco contro Stefania Orlando: la concorrente trentina rivela ai suoi compagni qual è la strategia che, secondo lei, sta attuando la showgirl nella Casa del Grande Fratello.

Domani, giovedì 13 marzo 2025, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Tra le concorrenti al televoto anche Chiara Cainelli che, nelle ultime ore, è tornata all'attacco contro la finalista Jessica Morlacchi e la showgirl Stefania Orlando.

Jessica Morlacchi sotto accusa

L'ultima puntata del Grande Fratello, che ha visto la proclamazione della terza finalista, ha stravolto un po' gli equilibri della Casa e fatto emergere le varie antipatie tra i concorrenti. A commentare quanto accaduto in diretta ci hanno pensato Lorenzo Spolverato, Giglio, Zeudi Di Palma, Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Il primo a prendere la parola è stato il modello milanese, che ha duramente criticato l'atteggiamento protettivo di Jessica Morlacchi nei confronti di Mariavittoria.

"Perché lei interviene sempre con Mavi?" ha domandato infastidito Lorenzo provocando la reazione di Chiara "Non le fa un favore, anzi le sta togliendo la possibilità di arrangiarsi da sola nella vita". Secondo la concorrente trentina, infatti, Jessica farebbe solo del male a Mariavittoria con tutta questa apprensione. Per la fidanzata di Alfonso D'Apice, la dottoressa dovrebbe cominciare a camminare da sola, prendendo il Gf come un'esperienza in cui mettersi a nudo e migliorare.

Leggi anche Shaila affronta Lorenzo al Gf: è gelo tra i due concorrenti

I giovani concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno poi analizzato il comportamento assunto dalla Morlacchi in merito al gioco. "Difende solo Mavi o vuole giocare con me?" ha continuato Lorenzo ripensando al duro confronto avuto nella Casa. "Lei si attacca a te per giocare" ha ammesso Shaila "Siete i finalisti".

Chiara Cainelli contro Stefania Orlando

Dopo aver criticato Jessica Morlacchi, i giovani concorrenti del Grande Fratello hanno puntato il dito contro Stefania Orlando. Il primo ad attaccarla è stato Giglio, che ha raccontato a Chiara Cainelli, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma dell'accesa discussione scoppiata subito dopo la diretta tra lui e la showgirl.

Tra tutti, Chiara sembra avere le idee molto chiare su Stefania. "Adesso vi dico lo schema principale di Stefania Orlando: lei gioca uno contro uno. Non soffre mai" ha dichiarato la concorrente trentina rivelando qual è, secondo lei, la strategia messa in atto dalla showgirl nella Casa. Dopo aver ascoltato il ragionamento dell'amica, Giglio ci ha tenuto a ribadire di non avere alcuna intenzione a chiarire con la Vippona. Secondo Lorenzo, le prossime vittime potrebbero quindi essere Shaila o proprio lui.

"Io le emozioni le conosco molto bene, ci lavoro anche e ti posso dire che da fuori una sofferenza c'è" ha confessato Lorenzo convinto che Stefania ci resti male molte volte per le discussioni "È comunque una vipera, eh". Ricordiamo che sia la Cainelli che la Orlando sono al televoto per l'eliminazione insieme a Helena Prestes. Chi sarà costretta ad abbandonare la Casa a un passo dalla finale? L'appuntamento con il Gf è per domani, giovedì 13 marzo, in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.