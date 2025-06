Grande Fratello, Lorenzo Spolverato si difende dalle critiche e lancia una frecciatina a Zeudi: "È stata brava e furba"

News VIP

L'ex concorrente del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato, rompe il silenzio e rivela il suo pensiero su Zeudi Di Palma, recentemente finita al centro delle polemiche per una raccolta fondi organizzata dai suoi numerosi fan.

Il Grande Fratello è finito ormai da diversi mesi, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Tra tutti, il modello Lorenzo Spolverato che, in una nuova intervista rilasciata a Fanpage, è tornato a parlare di Shaila Gatta e svelato il suo reale pensiero sull'ex gieffina Zeudi Palma.

La rivelazione di Lorenzo Spolverato sul suo percorso al Gf

Lorenzo Spolverato è stato uno dei concorrenti più amati e chiacchierati dell'ultima edizione del Grande Fratello, che alla fine ha visto trionfare la cantante Jessica Morlacchi. Il suo percorso è stato ricco di emozioni, tensioni, scontri con gli altri concorrenti, critiche e soprattutto è stato segnato dalla turbolenta relazione con la ballerina Shaila Gatta. Ripensando ad alcuni comportamenti decisamente sopra le righe assunti nella Casa, il finalista del reality show di Canale 5 ha spiegato:

Mi sono fatto conoscere a 360 gradi e i miei difetti sono stati evidenziati tutti, a volte anche troppo. So di non essermi sempre comportato nella maniera corretta, ma quando ho sbagliato ci ho messo sempre la faccia senza cercare giustificazioni. Dall’interno non ti rendi conto di che tipo di risonanza possano avere certi atteggiamenti ma, una volta uscito, mi è dispiaciuto vedere la mia immagine legata a episodi di violenza. Non sono un uomo violento, al contrario. Purtroppo lì dentro è venuto fuori a tratti il peggio di me perché si vive in una situazione di stress fisico e psicologico.

Leggi anche Beatrice Luzzi dalla parte di Zeudi Di Palma

Spolverato non ha nascosto il suo dispiacere per alcune critiche ricevute e ha cercato di chiarire una volta per tutte la sua posizione. Nonostante la delusione per non essere riuscito a mantenere un comportamento sempre corretto e rispettoso nella Casa, l'ex concorrente ha ammesso che il Gf è stata un'esperienza davvero importante per lui:

L’esperienza al GF mi è servita tantissimo: mi ha insegnato a chiedere aiuto, a mostrarmi debole e a contare sull’aiuto degli altri. Ho anche dimostrato che porto avanti valori saldi come la verità e l’onestà. Mi dispiace che si sia sempre sottolineata la mia parte peggiore, ma sono anche felice che tanta gente sia andata oltre. Oggi, passati quasi due mesi, sto finalmente toccando con mano l’amore delle persone che mi hanno seguito.

Le parole di Spolverato su Zeudi Di Palma

Dopo aver fatto un bilancio della sua discussa esperienza nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua anche su Zeudi Di Palma, che nell'ultimo periodo è finita al centro di numerose polemiche per diverse iniziative prese anche dal suo fandom.

Per chi non lo sapesse, i fan della giovane Miss hanno lanciato una raccolta fondi che ha permesso loro di donarle 56mila euro per risarcirla della mancata vittoria. Subito dopo la raccolta fondi, sono arrivati i tatuaggi a 300 euro realizzati da una tatuatrice alle prime armi. A tal proposito, il milanese sembra avere le idee abbastanza chiare:

Credo che Zeudi sia entrata nel programma conoscendo tutto e tutti, e con le idee ben chiare rispetto a come voleva passare. È stata brava, furbizia e professionalità finalizzate al raggiungimento di un obiettivo vanno apprezzate. Io ho ricevuto una quantità di amore incredibile e le raccolte fondi non mi interessano. I soldi voglio guadagnarmeli solo attraverso il mio lavoro. A proposito dei tatuaggi realizzati a cifre esorbitanti, mi sento solo di consigliare a chi pensa a tali iniziative di mettersi nei panni dei fan. Ma la responsabilità, come in tutto, è personale.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.