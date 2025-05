Grande Fratello, Lorenzo Spolverato torna a parlare di Shaila e poi svela: "Io sul trono di Uomini e Donne? Ecco la verità"

News VIP

Il finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato, ha chiarito una volta per tutte la sua posizione nei confronti della sua ex Shaila Gatta e parlato di una sua possibile partecipazione a Uomini e Donne.

Lorenzo Spolverato è stato tra i protagonisti indiscussi dell'ultima edizione del Grande Fratello. A distanza di alcuni mesi dalla fine del reality show di Canale 5, l’ex gieffino milanese continua a stare al centro del gossip per la sua situazione sentimentale: da una parte per il presunto flirt con l'ex tentatrice Greta Rossetti, dall'altra per l'evoluzione del suo rapporto con la ballerina Shaila Gatta.

Tutta la verità di Lorenzo Spolverato

A distanza di alcuni mesi dalla finale del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage in cui ha fatto un bilancio della sua discussa esperienza nella Casa più spiata d'Italia. Esperienza che è stata segnata dalla turbolenta storia d'amore, ormai finita, con la ballerina Shaila Gatta. A proposito della loro rottura, il finalista del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha deciso di vuotare il sacco e raccontare tutto quello che è successo con l'ex velina di Striscia la Notizia lontano dalle telecamere:

Sono rimasto una settimana in stand by per riprendermi e poi ho cominciato a cercarla. Al telefono era serena, come se nulla fosse accaduto e le ho detto che l’avrei raggiunta a Napoli per parlarle. Lei non ha voluto e abbiamo deciso di parlarci in videochiamata. A quel punto mi ha spiegato che a spingerla a comportarsi in quel modo erano stati dei video nei quali mi aveva visto interagire con altri concorrenti del GF. Continuava a ripetermi che volevo Helena, che tentavo di portare persone dalla mia parte per metterle contro di lei. Dopo qualche settimana da quella telefonata, ci siamo visti e mi sono reso conto che non le ero indifferente ma che indossava ancora la corazza che le avevo visto indossare al suo ingresso nella Casa a settembre. C’è stato solo un abbraccio. Ma mi sono reso conto che invece di ascoltarmi o chiedere spiegazioni, preferiva affidarsi a quello che scrivevano sui social.

Lorenzo ha continuato sottolineando come per Shaila il parere esterno fosse più importante di ciò che loro si dicevano privatamente. E se all'inizio era pronto a ricominciare e buttarsi tutto alle spalle pur di stare insieme a lei, ora, dopo aver visto i comportamenti della sua ex fidanzata, ha completamente cambiato idea. Non solo. L'ex gieffino ha rivelato di averla bloccata sui social:

L’ho chiamata il giorno dopo per capire come dovessimo comportarci con i fan, ma lei mi ha chiesto di evitare di fare riferimento al nostro incontro. Dopo quell’incontro ho scoperto che, nel corso di una diretta, aveva rivelato ai fan che ci eravamo incontrati. L’aveva detto senza entrare nei dettagli, ma per me è stata una delusione. Mi aspettavo che almeno mi chiamasse prima di dirlo, visto che aveva chiesto a me di tacere. Non le importava nulla, per lei ero sparito dalla faccia della terra. Se ne è sempre fregata. A quel punto le ho mandato un ultimo messaggio e le ho detto che per me era stata una delusione e che sarei andato avanti con la mia vita. Se mi ha risposto? No, perché l’ho bloccata. Non mi interessava la sua risposta.

Lorenzo Spolverato sul trono di Uomini e Donne? Parla lui

Dopo aver ricordato la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello e aver chiarito una volta per tutte la sua posizione nei confronti della sua ex Shaila Gatta, che negli ultimi giorni non ha perso occasione di lanciare alcune frecciatine sui social, Lorenzo Spolverato ci ha tenuto a difendersi dalle accuse e smentire alcune notizie che lo vedono al centro del gossip.

Il discusso e amato finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello ha smentito sia il presunto flirt con l'ex tentatrice Greta Rossetti, affermando che tra loro c’è solo un rapporto di amicizia, che la notizia che lo voleva sul trono di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi:

Se mi è stato proposto il trono? Non è vero. Sotto il profilo professionale ci sono delle grandi opportunità che si stanno muovendo. Hanno riconosciuto i miei talenti e, lato Mediaset, si stanno muovendo cose molto interessanti. Non vorrei essere la classica persona che fa solo reality, sto puntando a qualcosa di più, qualcosa per cui ho studiato. Mi piacerebbe molto occuparmi di conduzione radiofonica, podcast e conduzione televisiva. Greta l’ho vista in amicizia in una sola occasione quando è finita la relazione con il suo ex compagno.

