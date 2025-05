Grande Fratello,Beatrice Luzzi difende ancora Zeudi Di Palma: "Ho fatto il mio dovere, sono fiera di me"

News VIP

La Luzzi si espone intervenendo ancora una volta in difesa di Zeudi Di Palma, tra le protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello.

L'ex gieffina e opinionista del Grande Fratello, Beatrice Luzzi, è tornata su X (ex Twitter) per difendere Zeudi Di Palma, la Miss campana tra le protagoniste della recente edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi su Zeudi: "Non ho coperto le sue contraddizioni ho solo tentato di riequilibrare una narrazione"

Non è la prima volta che l'attrice romana interviene in difesa di Zeudi, anche nei suoi interventi come opinionista si è spesso prodigata per la Di Palma, ed è stata anche accusata di favorire la giovane per avere le simpatie del suo agguerrito fandom.

Su X, un utente ha condiviso un video del Grande Fratello, in cui Beatrice sembrava essere più obiettiva nei confronti di Zeudi, salvo poi difenderla in diverse occasioni, attaccando spesso e insensatamente Helena Prestes.

"Chissà come maai ha deciso di intraprendere la strada che mai ci saremo aspettati da parte sua…coprire la miriade di bugie e contraddizioni raccontate da quella giocatrice spietata" ha scritto un utente al quale, la Luzzi ha replicato con queste parole:

"Non ho coperto le sue contraddizioni ho solo tentato di riequilibrare una narrazione che pendeva proporzionalmente da una parte. Ho fatto il mio dovere di opinionista e di essere umano. Sono fiera di me. Mi auguro che andrete avanti riuscendo a pensare ad altro. Con affetto. Bea".

La Luzzi come opinionista si è attirata diverse critiche da telespettatori e vari media, tuttavia, non cede di un passo, e, ancora una volta, ribadisce le sue posizioni senza fare alcuna autocritica (la stessa cosa che accadeva nell'edizione del Grande Fratello che ha vissuto come concorrente).

Tant'è che non sembra affatto che l'attrice romana sarà confermata per la prossima stagione del reality show. Al suo posto, si vocifera, dovrebbe arrivare un'ex gieffina particolarmente amata dal pubblico, Stefania Orlando. La showgirl romana dovrebbe affiancare Cesara Buonamici che invece sarà confermata per la terza volta consecutiva.

Probabilmente l’unico momento di obiettività di Bea sulla situa (l’avrei preferita + decisa)…poi chissà come maaai ha deciso di intraprendere la strada che mai ci saremo aspettati da parte sua…coprire la miriade di bugie e contraddizioni raccontate da quella giocatrice spietata pic.twitter.com/OoNoNgBayd — 🌻 𝚂𝚘𝚕𝚎𝚒𝚕 🌻 (@sunstateofmind_) May 26, 2025

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .