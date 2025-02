Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è il primo Finalista ufficiale: l’annuncio in diretta (VIDEO)

News VIP

Lorenzo Spolverato è il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello. Ecco la reazione del pubblico.

Abile giocatore, protagonista di questa edizione del Grande Fratello con la sua tormentata storia d’amore con Shaila Gatta che continua a tenere banco tra i fan del reality show di Canale 5, Lorenzo Spolverato ha raggiunto il suo scopo. È lui il primo finalista di questa edizione del programma condotto da Alfonso Signorini, ma il pubblico non ha reagito come previsto.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato festeggia

Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha messo in chiaro di essere uno dei grandi protagonisti di questa edizione del reality show di Canale 5. Commentatore, stratega, abile conquistatore di blocchi in prima puntata abilmente costruiti anche a poche ore dalla diretta, come quello di ieri sera in puntata a causa della nuova lite con Shaila Gatta. Su questa love story ci sono tantissimi dubbi, dato che i due sembrano sempre sul punto di lasciarsi per poi lasciarsi andare nuovamente alla passione. Nelle ultime ore, Lorenzo è addirittura arrivato a dire a Shaila che tutto quello che ha fatto con lei negli ultimi mesi era finto e che voleva lasciarla, per poi tornare sui propri passi e fare pace, lasciandosi andare ad un siparietto hot che ha fatto discutere il pubblico del Gf. In puntata, Signorini ha chiamato i due diretti interessati e ha chiesto spiegazioni e Lorenzo ha ammesso di non sentirsi in sé spesso e volentieri, ma di voler ritornare alla leggerezza che aveva contraddistinto inizialmente il suo percorso.

Shaila si è mostrata comprensiva e ha dichiarato di voler provare ad accettare il suo fidanzato anche se il suo carattere è molto diverso dal suo, soprattutto nel momento di grande sofferenza quando lei vorrebbe ricevere affetto e non sentirsi isolata d Lorenzo. Tra alti e bassi questa storia d’amore continuerà? In tanti pensano che la relazione sia falsa, destinata a finire subito dopo la Finale del Gf, ovvero una relazione di convenienza. Oltre al chiarimento con Shaila, Spolverato ha un altro motivo per festeggiare, ecco quale.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è il primo Finalista

Dopo aver chiarito la situazione con Shaila Gatta e il suo atteggiamento altalenante nella casa del Grande Fratello nelle ultime settimane, per Lorenzo Spolverato è arrivato il momento di festeggiare tutti i suoi sacrifici. Grande stratega e giocatore, sempre pronto a dare vita a colpi di scena e a scontri senza precedenti, Lorenzo è senza dubbio uno dei grandi protagonisti di questa edizione ed è finito tra i papabili finalisti durante il televoto aperto in puntata, quando Alfonso Signorini ha dato l’opportunità al pubblico di votare.

Alla fine in studio sono arrivati Lorenzo e Javier Martinez ed è stato proprio Spolverato a risultare vincitore, eletto prima finalista di questa edizione del GF. Immediata la reazione del popolo del web che si è riversata sotto al video della proclamazione del gieffino, facendo cadere una pioggia di commenti negativi a riguardo. Insomma, anche se è stato i più votato sembra che nessuno lo abbia votato, ma come è possibile? Come ogni anno ci sono tante polemiche sul televoto, certo è che in questa edizione i dubbi sono sempre di più sulla trasparenza del programma.

