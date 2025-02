Grande Fratello, Shaila e Lorenzo siparietto hot: la coppia travolta dalle polemiche

News VIP

E' di qualche minuto fa, l'ennesimo show di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che, travolti dalla passione nella cucina della Casa del Grande Fratello, hanno dato il via ad uno spettacolo di dubbio gusto.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono senza dubbi due dei protagonisti assoluti dell'attuale edizione del Grande Fratello e anche la loro storia d'amore è sempre al centro dell'attenzione sia da parte dei coinquilini sia dal pubblico del reality.

Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato danno spettacolo in cucina

I due ragazzi passano da litigate furibonde a grandi slanci passionali e per entrambe le situazioni, di volta in volta, vengono messi sotto accusa per gli atteggiamenti considerati sempre troppo ostentati ed fuori luogo. E così, da poche ore dall'ultimo sfogo di rabbia di Spolverato fortemente criticato da Iago e Stefania Orlando, i due piccioncini hanno fatto pace e si sono ritrovati in cucina dove hanno dato il via ad un spettacolo di dubbio gusto. Shaila e Lorenzo si sono sdraiati sul piano cottura e nello slancio di passione, la ballerina ha mostrato interamente il suo lato B. Pur accorgendosene, la Gatta non si è coperta e la regia non ha potuto fare altro che censurare e cambiare inquadratura.

Il video del "fattaccio" è stato postato sia su Twitter che su Instagram, suscitando una vera e propria ondata di indignazione. "Cioè vedere queste cose io non so voi ma mai possibile tanta scelleratezza e cretinaggine?", si legge sul web, "Per carità, che coppia shifosa" ,"C'è un limite che non va mai superato x rispetto di chi vive con te e sono 20 persone oltretutto in diretta h24", e ancora: "Ma non pensano che ci sono i genitori a guardali che squallore,volgarità estrema".

A pochi minuti dalla diretta del trentesimo appuntamento, i comportamenti spinti della coppia sarà uno dei temi che affronteranno? E gli atteggiamenti aggressivi di Spolverato, molto spesso graziato dagli autori? In molti oramai sono convinti che non verrà affrontato nulla di ciò e anzi Lorenzo sarà questa sera il primo finalista ufficiale dell'edizione. Il modello milanese, infatti, nonostante i detrattori, può contare su tanti fan che amano anche la sua storia d'amore con Shaila Gatta. Qualche minuto fa, Cesara Buonamaci ha parlato della puntata di questa sera, confermando che ci sarà l'importante consacrazione del primo finalista e del motivo per cui Pamela Petrarolo ha dovuto lasciare improvvisamente la Casa:

"Una cosa molto triste, un problema molto grave e familiare per Pamela per cui lei ha dovuto lasciare la casa e siccome era al televoto, il televoto viene annullato. Però ti dico che stasera ci sarà una cosa fortissima perché viene scelto, con un meccanismo troppo lungo, all’inizio dalla casa , ma poi la decisione è del pubblico, l’uomo che sarà certamente in finale.”

