Grande Fratello, nuova lite per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: ''Devo sempre elemosinare da te''

Nella casa del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato vivono un nuovo momento di tensione. L’ex Velina di Striscia la Notizia è furiosa e si lascia andare ad uno sfogo.

Momenti di tensione nella casa del Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. L’ex Velina di Striscia la Notizia fatica a comprendere le azioni del suo fidanzato, che appare sempre molto distaccato nei suoi confronti. Tra i due scoppia una discussione e Shaila, vedendo che Lorenzo non riesce a capire la sua posizione, scoppia in lacrime e si sfoga con Pamela Petrarolo. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, scintille tra Shaila e Lorenzo

Tra alti e bassi, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano a fare coppia fissa ma nelle ultime settimane il rapporto tra i due scricchiola, messo in dubbio dagli altri inquilini del Grande Fratello ma anche dall’ex Velina di Striscia la Notizia, che si sente sempre molto trascurata dal suo fidanzato. Nelle ultime ore, Lorenzo ha voluto distaccarsi con il pretesto di ritrovare il proprio centro come individuo e non come coppia, mostrandosi propenso a carinerie e gesti gentili verso gli altri inquilini dl reality show di Canale 5 e ignorandola completamente. Shaila ha cercato un confronto con Lorenzo, lamentandosi di questo comportamento e facendogli notare che lei non è una sua amica ma la sua fidanzata e che, nonostante stia cercando in ogni modo di comprendere i suoi momenti, diventa sempre più difficile dato che lui si comporta normalmente con tutti tranne che con lei. Lorenzo ha spiegato il suo punto di vista e Gatta ha sbottato:

“Mettiti nei miei panni, non ricevere un abbraccio da te per tutto il giorno, non hai attenzione nei miei riguardi. Questa carineria che hai con gli altri, con me non ce l’hai. Io oggi sono venuta da te per farti ridere, ma hai visto che anche dall’altra parte c’è una persona che ha bisogno di dolcezza?”.

Il confronto è continuato più tardi quella sera stessa in piscina, dove Shaila si è recata per andare in sauna e riflettere. La ballerina è stata raggiunta da Lorenzo che ha provato a chiarire, ma ha rifiutato il contatto ammettendo di esserci rimasta molto male quando ha visto lui dare attenzioni a Chiara, e di non voler elemosinare la sua attenzione dato che è lei la sua fidanzata.

Grande Fratello, Shaila scoppia in lacrime disperata

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta stanno affrontando diversi alti e bassi nelle ultime settimane. La casa del Grande Fratello sta stretta alla coppia? C’è chi pensa che si tratta di strategia per ottenere un blocco durante la puntata, il che è lecito visto i precedenti, ma va detto che questa volta Shaila è sembrata particolarmente colpita dal litigio. L’ex Velina di Striscia ha detto chiaro e tondo a Spolverato di essere stanca di provare ad elemosinare attenzioni da lui. Poco dopo, Shaila è scoppiata in lacrime disperata davanti a Pamela Petrarolo che ha provato a calmarla, e la gieffina ha ammesso di non sapere se è davvero pronta all’impegno mentale che la relazione con Lorenzo le richiede. Shaila, infatti, ha confidato che anche lei ha tanti pensieri come quello dell’imminente partenza della sorella che non potrà salutare essendo reclusa nella casa del Gf, e di sentirsi triste o sopraffatta ma di non poter mai contare su Spolverato che ha un carattere e un modo di fare troppo particolare, spesso assente nei suoi confronti.

A sorpresa è accorsa anche Helena Prestes, la grande rivale della ballerina, che ha cercato di consolarla strappandole un sorriso e Pamela ha dichiarato che è stata proprio la modella brasiliana ad essersi accorta per prima del malessere di Shaila. Confortata da Pamela, Gatta ha poi ammesso di voler prendere le distanze dal rapporto e l’ex di Non è la Rai ha fatto notare alla gieffina che non deve per forza farsi andare bene tutto. Cosa accadrà nelle prossime ore, gli Shailenzo sono davvero al capolinea?

