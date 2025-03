Grande Fratello, Lorenzo Spolverato duro contro Zeudi Di Palma: "È finta e caricata. Vuole vincere a tutti i costi"

News VIP

A pochi giorni dalla finalissima del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 31 marzo 2025, Lorenzo Spolverato è tornato a criticare il comportamento assunto da Zeudi Di Palma nella Casa.

La finale del Grande Fratello andrà in onda lunedì 31 marzo 2025, ma alcuni concorrenti non hanno ancora chiarito vecchi rancori e incomprensioni. È il caso di Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma, che non sono riusciti ancora a confrontarsi e trovare un punto d'incontro per convivere serenamente.

Le dure critiche di Spolverato a Zeudi

Il comportamento di Zeudi Di Palma continua a essere argomento di discussione al Grande Fratello. Dopo Helena Prestes, che l'ha accusata di aver messo in atto una vera e propria strategia per andare avanti nel gioco fregandosene dei rapporti instaurati nella Casa, anche Lorenzo Spolverato ha duramente criticato la giovane finalista del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Parlando con Chiara Cainelli nella notte, Spolverato ha accusato Zeudi di essere una stratega e di non essere stata un'amica sincera. "La trovo molto simile a Helena. La nomination che ha fatto ieri su Shaila dimostra che lei non è sua amica" ha affermato il modello milanese, analizzando il comportamento assunto dalla giovane Miss nei suoi confronti e in quelli di Shaila Gatta. "Me lo aspettavo, avevo già capito che loro non avevano realmente legato". Per lui, la giovane finalista ha costruito solo rapporti di convenienza e per questo è contento di essersi distaccato da lei.

Dopo aver ascoltato il pensiero di Lorenzo, Chiara ha deciso di intervenire per dire la sua e difendere Zeudi dalle accuse, sostenendo che si è sempre messa in gioco e ha sempre provato a cercare di capire gli altri. Allo stesso tempo, la fidanzata di Alfonso D'Apice è convinta che Shaila abbia fatto bene a essere sincera. Per il finalista del reality show la questione è che tutti vogliono vincere: "Lei è finta e caricata, a me non piace, pensa a vincere a tutti i costi e basta, qui dentro per lei non conta nessuno. E questa cosa la penso di lei e la penso di Helena. I voti dei suoi fan al limite li avrai fino a lunedì, poi lunedì voteranno per lei".

Zeudi al centro delle polemiche

Proprio Zeudi Di Palma, nelle ultime ore, è finita al centro dell'attenzione mediatica per alcune dichiarazioni rilasciate nella Casa del Grande Fratello che hanno stupito tutti i telespettatori. Come riportato da Biccy, la giovane Miss ha rivelato alla sua amica Chiara Cainelli che il suo "stipendio medio" mensile si aggira intorno ai 500 euro e che con questa cifra deve rinunciare a numerosi sfizi. Non solo. La ragazza ha anche aggiunto che uscita dalla Casa spera che le cose cambino, così da poter aiutare anche sua madre:

Io mi privo quasi di tutto, perché guadagno pochissimo. In media io prendo 500 euro al mese. Per questo io sto cercando di strutturarmi per un lavoro classico, a prescindere da questo mondo che è molto precario. Credo che questo programma ci possa dare una mano, ma non siamo arrivate. Arriveranno momenti migliori, ma non sono un’ingenua, quella luce dopo due o tre mesi si spegne. È una vetrina in generale per fare qualcosa dopo.

Ricordiamo che, al momento, i finalisti sono Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli, invece, sono al televoto per l'ultimo posto in finale. Chi sarà la quinta finalista? Ma soprattutto chi vincerà? Per scoprirlo non ci resta che attendere l'ultima puntata del Gf, che andrà in onda il prossimo lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

