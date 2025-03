Grande Fratello, Zeudi Di Palma stupisce tutti: ecco cosa ha rivelato la finalista nella Casa

News VIP

Rivelazioni inaspettate nella Casa del Grande Fratello. Parlando con Chiara Cainelli, la finalista Zeudi Di Palma ha svelato quanti soldi guadagna al mese: "Mi privo quasi di tutto, perché guadagno pochissimo".

Cresce l'attesa per la finale di questa lunga e discussa edizione del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 24 marzo 2025. Intanto, nella Casa, Zeudi Di Palma si è lasciata andare a delle confessioni inedite con Chiara Cainelli che hanno spiazzato tutti.

Le rivelazioni inedite di Zeudi

Zeudi Di Palma è una delle concorrenti più discusse e chiacchierate sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, la giovane finalista del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha rivelato un dettaglio inedito sulla sua vita lavorativa che ha lasciato molti telespettatori a bocca aperta.

Come riportato da Biccy, Zeudi ha rivelato alla sua amica Chiara Cainelli che il suo “stipendio medio” mensile si aggira intorno ai 500 euro e che con questa cifra deve rinunciare a numerosi sfizi. La gieffina ha anche aggiunto che uscita dalla Casa del Gf spera che le cose cambino, così da poter aiutare anche sua madre. Una confessione privata che ha mostrato un lato un po' più fragile dell'ex Miss Italia:

Io mi privo quasi di tutto, perché guadagno pochissimo. Molti pensano chissà cosa, ma io faccio la fotomodella. In media io prendo 500 euro al mese. Per questo io sto cercando di strutturarmi per un lavoro classico, a prescindere da questo mondo che è molto precario. Credo che questo programma ci possa dare una mano, ma non siamo arrivate. Dopo il Grande Fratello arriveranno momenti migliori, ma non sono un’ingenua, quella luce dopo due o tre mesi si spegne. È una vetrina in generale per fare qualcosa dopo, se ti impegni, ma non puoi basarti su quello che hai fatto al Grande Fratello.

Helena contro Zeudi

A pochi giorni dalla finalissima, Zeudi Di Palma è finita ancora nel mirino di Helena Prestes. Tutto è nato quando la modella brasiliana ha cercato di avvicinarsi alla giovane Miss per discutere del loro rapporto e provare a trovare un punto d'incontro. Nonostante le buone intenzioni della quarta finalista del Grande Fratello, il suo tentativo di instaurare un dialogo è stato respinto con fermezza dalla ragazza.

Infastidita, Helena si è lasciata andare a uno sfogo con Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi in cui ha criticato duramente il comportamento assunto da Zeudi nei suoi confronti. "Lei è molto furba. Vuole vincere" ha confessato la fidanzata di Javier Martinez, certa che la ragazza stia strumentalizzando tutte le situazioni per uscirne da vittima: "Mi ha usato". Secondo la Prestes, quindi, la Di Palma ha messo in atto una vera e propria strategia fin dall'inizio. Avrà ragione lei?

Ricordiamo che, al momento, i finalisti sono Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli, invece, sono al televoto per l'ultimo posto in finale. Chi sarà la quinta finalista? Ma soprattutto chi vincerà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la finale del Gf, che andrà in onda il prossimo lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

