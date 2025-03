Grande Fratello, Shaila Gatta: "Spiazzata dalle critiche, umore non dei migliori"

News VIP

Emergono nuovi retroscena su Shaila Gatta dopo la sua eliminazione al Grande Fratello, avvenuta durante la semifinale in cui è stata sconfitta al televoto da Helena Prestes e Chiara Cainelli.

La semifinale del Grande Fratello, andata in onda lunedì 24 marzo, ha decretato l'eliminazione di una grande protagonista dell'edizione, la ballerina campana, Shaila Gatta. L'ex Velina e fidanzata di Lorenzo Spolverato, è stata sconfitta al televoto da Helena Prestes che si è aggiudicata il quarto posto da finalista e Chiara Cainelli che invece è in nomination con MariaVittoria Minghetti per l'ultimo posto in finale.

Grande Fratello: "Da fonti vicine pare che l’umore di Shaila non è dei migliori"

L'uscita di scena dopo sei mesi di permeanza nella Casa per Shaila non deve essere stata facile e anche dal suo volto in studio trapelava una certa amarezza per non essere riuscita ad andare in finale. Sono emerse diverse indiscrezioni sull'ex gieffina e pare infatti che la Gatta non abbia preso molto bene l'epilogo della sua avventura nel reality. Stando a rumors, diffusi da Deianira Marzano e Amedeo Venza, Shaila era "nera", sarebbe stata vista in lacrime e litigare con alcune fan di Zeudi di Palma e l'ex gieffina Stefania Orlando. Ma non è finita qui. Sempre la Marzano, sui social, ha rivelato che Shaila pare sia molto sorpresa delle critiche ricevute sul suo comportamento che probabilmente non si aspettava minimamente.

"Stamattina ho sentito ***, il ragazzo che lavora lì in redazione - si legge sul profilo della Marzano - Praticamente mi ha detto che Shaila ieri sera era nera, che davanti alle telecamere non l’ha dato a vedere ma dopo è esplosa in lacrime per Lorenzo e per aver perso contro Helena. E fuori ha litigato con alcune fan di Zeudi perché l’hanno insultata e lei ha risposto."

E ancora:

" Da fonti vicine pare che l’umore di Shaila non è dei migliori. Non si aspettava tutte queste critiche dall’esterno e dopo che è uscita si è trovata davanti a una realtà un po’ diversa da quella che immaginava. In questo momento si sta dedicando alla famiglia e, soprattutto, ha letto tutto quello che è stato scritto sui social. Questo le ha fatto realizzare che alcune amicizie non erano esattamente come lei le vedeva dentro la casa “.

Dunque come prevedibile, Shaila sta avendo modo anche di ricredersi su alcuni suoi ex comapagni d'avventura. Al momento, in ogni caso, si tratta di indiscrezioni la cui diretta interessata non ha confermato o smentito.

Nello studio, dopo la diretta della semifinale, la ballerina ha dichiarato:

Esco a testa alta, va bene così. Anche perché adesso quello che importa è ciò che succederà fuori. Ovviamente mi sarebbe piaciuto "passare lì dentro anche gli ultimi giorni, ma evidentemente doveva andare in questa maniera. Ringrazio chi mi ha sostenuta e supportata in questo tempo“.

