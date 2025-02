Grande Fratello, Lorenzo Spolverato dopo la lite con Shaila Gatta: "Riconosco di avere un carattere complicato"

News VIP

Dopo essersi reso protagonista di un'accesa lite con Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha deciso di aprire il suo cuore e di raccontarsi a Mattia Fumagalli.

Lorenzo Spolverato continua a stare al centro delle polemiche dopo la sfuriata avuta nella notte al Grande Fratello. Il comportamento del modello milanese ha destabilizzato la sua fidanzata Shaila Gatta e fatto storcere il naso a parecchi concorrenti, che l'hanno accusato di aver inscenato tutto solo per avere maggior visibilità.

Le confessioni di Lorenzo Spolverato

La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda stasera, giovedì 27 febbraio 2025, su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa, Lorenzo Spolverato si è lasciato andare a un sincero confronto con Mattia Fumagalli in cui si è raccontato a cuore aperto, riconoscendo i suoi pregi e difetti. Interpellato dal maestro di sci circa la sua esperienza nella Casa, il modello milanese ha ammesso di non avere rimpianti e di essersi sempre messo in gioco, dando il massimo, seppur commettendo i suoi errori o mostrando i lati peggiori di sè.

"Penso di essermi messo sempre in discussione, sicuramente non sono stato il ragazzo perfetto. Ho fatto vedere i miei lati più scuri. Ho preferito farli vedere" ha confessato Spolverato. La conversazione si è spostata poi sugli avvenimenti che hanno animato la Casa nelle ultime ore. Riferendosi all'accesa discussione avuta con la sua fidanzata Shaila Gatta, il finalista ha ammesso che sono entrati in gioco anche la stanchezza e le delusioni: "Riconosco di avere un carattere complicato, enigmatico. Allo stesso tempo sono solitario, ma poi amo il gruppo. Ho il sole e la luna dentro di me, non sono facile da capire".

Leggi anche Le anticipazioni della nuova puntata del Gf

Nonostante le loro divergenze caratteriali, Mattia sembra aver compreso meglio il modo di essere di Lorenzo, che ha rivelato di essere soddisfatto del suo percorso nel reality show condotto da Alfonso Signorini. La domanda che ora tutti si pongono è una: gli Shailenzo riusciranno a superare questa crisi nonostante il carattere complesso di lui?

Le critiche di Maria Teresa Ruta

Stasera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello dove si parlerà senza dubbio della lite furibonda scoppiata nella notte tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La regia ha censurato tutto, ma gli altri concorrenti si stanno interrogando, ormai da diverse ore, sul futuro della giovane coppia.

Tra tutti, Maria Teresa Ruta sembra avere le idee molto chiare su Shaila e Lorenzo. Interpellata da Stefania Orlando sul comportamento dei due giovani concorrenti del reality show, la giornalista ha ammesso di essere convinta che il modello milanese abbia inscenato la lite con la sua fidanzata solo ed esclusivamente per ottenere un blocco nella prossima puntata: "Lei non è una vittima. Lui è quello che ha più studiato il GF, è a favore suo, ma lei ne è inconsapevole". Insomma, una vera e propria strategia per avere maggiore visibilità!

Ricordiamo che le concorrenti al televoto per l'eliminazione sono Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma, Helena Prestes, Amanda Lecciso e Maria Teresa Ruta. Dopo Iago Garcia, chi sarà la gieffina costretta ad abbandonare definitivamente la Casa più spiata d'Italia? Ricordiamo che, tra tutte, solo la giovane ex Miss Italia possiede il famoso biglietto per rientrare in gioco.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.