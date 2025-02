Grande Fratello: Lorenzo Spolverato furioso nella notte, concorrenti spiazzati!

News VIP

Lorenzo Spolverato ancora contro la sua fidanzata Shaila Gatta: il primo finalista del Grande Fratello si è reso protagonista di un episodio nella notte che ha lasciato tutti senza parole.

Stasera, giovedì 27 febbraio 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella notte, Lorenzo Spolverato ha litigato con la sua fidanzata Shaila Gatta, rendendosi protagonista di un episodio che ha spiazzato tutti, sia dentro che fuori la Casa.

La sfuriata di Lorenzo nella notte

La storia d'amore nata al Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sembra essere arrivata a un punto di non ritorno. Le liti tra i due concorrenti sono iniziate già qualche giorno fa, quando il modello milanese ha accusato la sua fidanzata di essere gelosa di Chiara Cainelli. Nella notte, però, è successo davvero il caos nella Casa.

Nella notte Lorenzo è tornato all'attacco contro Shaila, rea secondo lui di aver detto cose non vere sul suo conto: "Ma tu cosa ca**o racconti?! Cosa dici agli altri? Cosa? Caz*ate racconti, per farmi passare male. Tu mi fai passare per quello che si è inventato tutto. Le tue sono cavolate, non è vero nulla". Una sfuriata vera e propria nella quale il primo finalista del reality show si è sfogato con gli oggetti che aveva attorno. Come riportato da Biccy, le telecamere non hanno mai mostrato direttamente la scena, ma a raccontare come sono andate le cose ci hanno pensato Mattia Fumagalli e Stefania Orlando:

Lui ha aperto l’armadio di Shaila e si è messo a strappare tutti i fogli che gli aveva scritto lei. Poi ha preso il quadro verde, l’ha sbattuto a terra davanti l’armadio. Ha anche chiesto se ci fosse un letto libero perché non vuole dormire con Shaila. Lo farà perché vuole il primo blocco. Ha anche buttato i cuscini in piscina. Forse gli daranno addirittura due blocchi in puntata.

La delusione di Shaila

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono sempre più lontani nella Casa del Grande Fratello. Le incomprensioni e le convinzioni del modello milanese, poi, non stanno facendo altro che peggiorare la situazione. Delusa e destabilizzata dal comportamento assunto dal suo fidanzato, l'ex velina di Striscia la Notizia si è lasciata andare a un duro sfogo con Zeudi Di Palma.

"Gli dà fastidio che ne ho parlato con voi, perché sono troppo onesta" ha sbottato Shaila accusando Lorenzo di volerla far passare per quella gelosa di Chiara Cainelli e di pensare solo a se stesso "È pesante. Il problema di Lorenzo è Lorenzo, esiste solo lui e il suo amor proprio. Il problema non è Chiara. La gelosia nasce se una persona non ti fa stare serena. Credo che il nostro rapporto sia partito male dall'inizio". A quanto pare la concorrente campana non è propriamente gelosa della trentina, ma è infastidita delle attenzioni che il suo fidanzato riserva agli altri.

Ricordiamo che proprio Chiara è al televoto per l'eliminazione insieme ad Amanda Lecciso, Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Maria Teresa Ruta. Chi uscirà dalla Casa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show, che andrà in onda stasera giovedì 27 febbraio 2025 alle 21.40 circa su Canale 5.

