Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di giovedì 27 febbraio: nessun provvedimento a Lorenzo

Grande Fratello: le anticipazioni della puntata di questa sera, giovedì 27 febbraio

Giovedì 27 febbraio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Questa sera l’importante verdetto del televoto tra 5 protagoniste di questa edizione. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma? Zeudi è l'unica tra i nominati ad avere l bonus di ritorno, pertanto se fosse eliminata rientrerebbe automaticamente in gioco. I finalisti ufficiali, al momento, sono Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi

Javier oggi compie 30 anni e il fratello Juan Manuel varcherà la porta rossa per riabbracciarlo e festeggiare con lui.

Gli alti e bassi nella relazione tra Lorenzo e Shaila non accennano a fermarsi, turbolenze e inquietudini agitano gli animi dei due ragazzi. La coppia, proprio nel corso delle ultime ore, ha avuto un litigio accesissimo e Spolverato ha perso il controllo tra urla e lanci vari di oggetti. L'ex Velina, esasperata dal comportamento di Lorenzo, ha minacciato di lasciare la Casa.

Helena non è riuscita a vincere il televoto per diventare finalista e continua a domandarsi cosa abbia sbagliato. La modella brasiliana, in settimana, ha cercato conforto in Amanda ma anche in Javier, sicura di aver commesso errori che l'hanno sfavorita e penalizzata al televoto. La Prestes ha avuto nuovi scontri con Zeudi e tra le due ormai sembra essersi creata una frattura insanabile

