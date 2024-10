Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ammette: “Helena innamorata, io ho giocato”

News VIP

Mentre al Grande Fratello, Helena Prestes ha confessato di essersi innamorata di Lorenzo, il modello, al Gran Hermano si è smascherato da solo, ammettendo di aver solo giocato con lei.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ammette di aver solo giocato con Helena Prestes

Situazioni dunque completamente differenti tanto più che la 34enne brasiliana non sa gli sviluppi tra Spolverato e Shaila Gatta, che durante la loro permanenza nel reality spagnolo non solo hanno fatto l'amore ma si sono anche reciprocamente scambiati dichiarazioni importanti. Lorenzo ha ammesso anche di aver desiderato solo lei sin dall'inizio del programma. "Con Shaila è partito tutto da una semplice carezza, ma quella carezza ha acceso in me una felicità che non riesco a spiegare," ha rivelato. "È come se quella carezza fosse stata un pugno di felicità, qualcosa che mi ha fatto vedere tutto sotto una nuova luce. Da lì è iniziato tutto".

Shaila e Lorenzo hanno trovato nel contesto del Gran Hermano lo spazio per esplorare i loro sentimenti, e nonostante le dinamiche del gioco, ciò che provano sembra essere autentico e profondo. Con i confessionali andati in onda ieri, è chiaro che i due gieffini si considerano ormai una coppia, e il loro legame sembra crescere di giorno in giorno, con grande coinvolgimento emotivo da entrambe le parti.

Parlando di Helena, iai coinquilini spagnoli, il 27enne milanese ha perfino confessato che la modella brasiliana si è innamorata, ma lui invece ha ha solo giocato:

“ La brasiliana, la modella, lei è presa. La modella è molto famosa in Italia, si è innamorata. Io no, ho giocato. Lei è innamorata di me, ma io no! A me già piaceva Shaila. Helena invece è innamorata, è molto presa da me. Però credevo che poteva piacermi in altro modo, ma poi ho pensato di no, che era meglio essere solo amici per divertirsi. Tra me e lei c’era solo questo. Ma il cuore è solo per Shaila… per adesso “.

Le parole di Lorenzo a Helena una settimana fa

Pochi giorni fa, il modello milanese, parlando con la giovane brasiliana aveva dichiarato che il rapporto con lei era autentico e puro, e proprio questo era ciò che desiderava. Con Shaila, invece, ha detto di non aver mai avuto un legame sincero, né di averle mai creduto veramente, ribandendo che non gli importa nulla di Shaila, perché da quando Helena è entrata nella sua vita, è lei che ha catturato la sua attenzione. Lorenzo le aveva chiesto fiducia, assicurando di non provare interesse per Shaila. In passato, ha ammesso, gli piaceva l’idea che aveva di lei, ma con il tempo ha compreso che quella visione era solo un’illusione, una fantasia costruita nella sua mente, lontana dalla realtà. Conoscendo meglio la ballerina, si è reso conto che come donna non lo attraeva affatto e che il suo comportamento non era in linea con ciò che lui apprezzava. Proprio per queste ragioni, Lorenzo ha concluso che Shaila non poteva essere la persona adatta a lui.

