Grande Fratello, lo sfogo di un ex gieffino dell'ultima edizione: "È stato un viaggio pieno, quando i legami sono sinceri.."

Il Grande Fratello è finito ormai da diversi mesi, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Nelle ultime ore, infatti, l'ex simpatico gieffino Mattia Fumagalli si è lasciato andare a uno sfogo sui social circa la sua breve, ma intensa, esperienza nella Casa più spiata d'Italia.

Le confessioni social di un ex concorrente del Gf

Fervono i preparativi per la nuova stagione del Grande Fratello che, come già anticipato durante la presentazione dei palinsesti, tornerà in onda su Canale 5 con una doppia versione: una Nip condotta da Simona Ventura e una Gold guidata dal veterano Alfonso Signorini. Un’edizione davvero speciale, pensata per riportare nella Casa più famosa e spiata d'Italia alcuni volti storici del reality che hanno lasciato il segno.

Dopo l’annuncio della doppia edizione, sono iniziate a emergere le prime indiscrezioni sul cast. Stando a quanto rivelato dagli esperti di gossip, Signorini avrebbe contattato due nomi di grande spessore: il modello e attore Francesco Arca e Kasia Smutniak, attrice di successo ed ex compagna del compianto Pietro Tarricone. Riuscirà a convincerli?

Nell'attesa di scoprire chi varcherà la famosa porta rossa di Canale 5, un ex concorrente dell'ultima edizione è tornato a far parlare di sè. Stiamo parlando del simpatico e amato Mattia Fumagalli che, dopo aver fatto una diretta con i suoi fan, si è lasciato andare a uno sfogo in cui ha fatto un piccolo bilancio della sua esperienza nel reality show.

Lo sfogo di Mattia Fumagalli

La 18esima edizione del Grande Fratello si è conclusa diversi mesi fa con la vittoria inaspettata di Jessica Morlacchi. Tra i protagonisti più apprezzati dal pubblico c'è stato senza ombra di dubbio anche Mattia Fumagalli, il simpatico maestro di sci entrato verso la fine del programma insieme a Maria Teresa Ruta e Federico Chimirri.

A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Fumagalli è tornato sui social per fare un piccolo bilancio del suo ultimo anno e ringraziare ancora una volta tutte le persone che continuano a seguirlo e sostenerlo lontano dalle telecamere:

Quando i legami sono sinceri vanno oltre le telecamere, oltre gli impegni e il tempo [...] Il Grande Fratello per me è stato un viaggio breve, ma pieno. E non sarebbe mai stato lo stesso senza persone intelligenti, educate, mature. Mi ha permesso di conoscere anime belle, autentiche, con cui oggi condivido non solo ricordi ma una quotidianità sincera, fatta di messaggi, sorrisi, supporto e tantissima stima. A volte bastano pochi giorni per cambiare qualcosa dentro. A me è successo. E continuerò a portare, ogni giorno, un po' di quella forza, entusiasmo e gratitudine anche qui, in mezzo a voi. La vita è un dono bellissimo e raccontarla insieme è la mia forma di felicità.

