Grande Fratello Gold: le prime indiscrezioni sul cast della prossima edizione, grandi ritorni nella Casa

News VIP

Tra i possibili concorrenti della versione Gold del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, ci saranno dei Vip inaspettati: ecco chi sarebbe stato contattato per entrare nella famosa Casa di Cinecittà.

Fervono i preparativi per il Grande Fratello che, come già anticipato durante la presentazione dei palinsesti, tornerà in onda su Canale 5 con una doppia edizione: una Nip condotta da Simona Ventura e una Gold condotta dal giornalista Alfonso Signorini. Chi varcherà la famosa porta rossa di Cinecittà?

Le prime indiscrezioni sulla prossima edizione del Gf Vip

Il Grande Fratello è pronto a tornare in grande stile. Nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset, l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha parlato di "graduale e profonda evoluzione" per Canale 5. Sul fronte reality show, il Gf tornerà in onda con una versione Nip condotta da Simona Ventura in autunno e una Gold guidata da Alfonso Signorini nel 2026. Un’edizione davvero speciale, pensata per riportare nella Casa più famosa d'Italia volti storici che hanno lasciato il segno.

Dopo l’annuncio della doppia edizione, sono iniziate a emergere le prime indiscrezioni sul cast. Signorini avrebbe contattato due nomi di spessore: il modello e attore Francesco Arca e Kasia Smutniak, attrice di successo ed ex compagna del compianto Pietro Tarricone. Al momento, però, si tratta solo di rumors né confermati né smentiti.

Due Vipponi nella Casa del Gf e un grande ritorno?

A distanza di alcuni giorni dall'annuncio dell'edizione Gold del Grande Fratello, condotta dal veterano Alfonso Signorini, sono arrivate le prime indiscrezioni sul cast. Come rivelato dagli esperti di gossip, il giornalista avrebbe messo gli occhi su Francesco Arca, Jasmine Carrisi e Kasia Smutniak.

L'ingresso di quest'ultima rappresenterebbe un ‘omaggio’ al suo compianto ex compagno Pietro Taricone, che partecipò alla prima e iconica edizione del reality show condotta da Daria Bignardi e vinta da Cristina Plevani. Ma non è finita qui. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, sarebbe in lizza per varcare la famosa porta rossa di Canale 5 anche un ex concorrente che è stato squalificato in passato dal gioco per il suo "comportamento ritenuto inaccettabile".

Leggi anche Pier Silvio Berlusconi deluso dall’ultima edizione del Gf

"Rumor bomba. Ex gieffino punito anni fa pronto a tornare nella Casa!" ha scritto l'esperta di Gossip, che ha poi rivelato il nome del Vip misterioso, ovvero Stefano Bettarini: "Come vi avevo anticipato, il nome dell'ex concorrente tanto desiderato al Gf Vip è proprio lui...Bettarini. Accetterà?". Sarà davvero così?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.