Grande Fratello, la verità di Mariavittoria Minghetti su Lorenzo Spolverato: "Lo deve dire per salvarsi la faccia" (VIDEO)

Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi a confronto su Lorenzo Spolverato: le due concorrenti riflettono su alcune affermazioni fatte dal finalista e commentano quanto accaduto durante la semifinale del Grande Fratello.

La semifinale del Grande Fratello è stata davvero ricca di emozioni e colpi di scena. A commentare quanto accaduto nel corso dell'ultima diretta ci hanno pensato Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti, che hanno criticato anche alcune affermazioni fatte da Lorenzo Spolverato.

Mariavittoria e Jessica a confronto su Lorenzo e Chiara

Manca davvero poco alla finalissima del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Con l'uscita di scena di Shaila Gatta, Giglio e Javier Martinez, i concorrenti che si contenderanno la vittoria sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Helena Prestes, Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli. Quest'ultime due, però, si giocheranno il quinto e ultimo posto in finale!

A commentare quanto accaduto nel corso dell'ultima puntata ci hanno pensato Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti. Ripensando al comportamento di Spolverato, che ha confessato che se dovesse vincere Chiara sarebbe felice per lei, entrambe le concorrenti hanno concordato sul fatto che lui non sia stato così sincero e che lo abbia detto solo per evitare di andarle contro. Motivo per cui, hanno iniziato a palesare i loro dubbi e perplessità.

"Lo deve dire per salvarsi la faccia, ma non è così" ha affermato Mariavittoria "Non è contento, è ovvio che non lo è. Il tempo non fa il concorrente è vero, però...". "Basterebbe essere sinceri" ha aggiunto Jessica visibilmente infastidita "Ma che percorso ha fatto Chiara? È stata un mese zitta, poi ha tirato fuori ora questo carattere". Una cosa è certa: per le due amate concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini, Spolverato non è stato sincero!

Lorenzo ripensa all'uscita di Shaila

Se Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti hanno messo in discussione il comportamento assunto da Lorenzo Spolverato nei confronti di Chiara Cainelli, quest'ultimo ha analizzato debolezze e punti di forza di Shaila Gatta, la ballerina eliminata a un passo dalla finale del Grande Fratello.

Secondo il primo finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini, la sua amata Shaila non ha mai avuto bisogno di essere affiancata da un altro concorrente perché è fortissima anche da sola, ma avrebbe dovuto tenersi alla larga da alcune situazioni che non la riguardavano direttamente e combattere la propria sfida personale. Forse, così sarebbe stata apprezzata maggiormente dal pubblico. Avrà ragione Spolverato?

Ricordiamo che l'appuntamento con la finale del Gf è per il prossimo lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Chi, tra Lorenzo, Helena, Jessica, Mariavittoria, Zeudi e Chiara vincerà questa lunghissima e discussa edizione del reality show? Secondo molti, la giovane Miss è la principale candidata al trionfo, seguita dalla modella brasiliana. Molto più distanti, invece, la cantante romana, il modello milanese, la trentina e la dottoressa. Sarà davvero così?

