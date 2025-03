Grande Fratello, ex volto di Temptation Island si sbilancia sulle coppie nate nella Casa e poi svela: "Speravo vincesse..."

News VIP

L'ex tentatrice Alessia Sagripanti racconta come vanno le cose con Mirko Rossi dopo l'esperienza a Temptation Island e poi rivela il suo pensiero sui vari concorrenti dell'attuale edizione del Grande Fratello.

Manca sempre meno alla finale di questa lunga e discussa edizione del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 31 marzo 2025. Nell'attesa, l'ex tentatrice Alessia Sagripanti ha rilasciato un'intervista a Casa Lollo in cui ha commentato le coppie nate nella Casa e svelato il nome del suo vincitore.

L'ex tentatrice Alessia Sagripanti a ruota libera sulle coppie del Gf

Lunedì 31 marzo 2025 su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata del Grande Fratello. Sei i concorrenti in gara per la vittoria finale: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Helena Prestes, Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli. A differenza degli altri che sono stati già eletti finalisti, la dottoressa e la trentina si giocheranno il quinto e ultimo posto in finale!

A commentare le dinamiche e i protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini ci ha pensato un volto dell'ultima stagione di Temptation Island. Stiamo parlando dell'ex tentatrice Alessia Sagripanti che, ospite a Casa Lollo insieme al suo fidanzato Mirko Rossi, ha svelato che le sarebbe piaciuto vedere trionfare Tommaso Franchi:

Il mio vincitore è uscito, io speravo vincesse Tommaso. Mi piaceva un sacco, però è andata così. O Jessica, secondo me non vincerà qualcuno che rappresenta la sua squadra diciamo. Ci sono Helena e Lorenzo ma secondo me loro alla fine, anche se muovono il pubblico, non vinceranno. Zeudi? Potrebbe anche però io non so, mi baso anche su ciò che vedo sui social.

Leggi anche Helena Prestes ancora contro Zeudi Di Palma

Dopo aver svelato il nome del suo gieffino preferito, Alessia si è sbilanciata sulle coppie nate nella Casa del Gf: da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato a Helena Prestes e Javier Martinez fino ad Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli. Senza troppi giri di parole, l'ex protagonista di Temptation Island ha ammesso di essere fan degli Helevier e di avere qualche dubbio sulla sincerità della concorrente trentina:

Su Alfonso non ho dubbi. Per quello che ho conosciuto, mi fido della sua autenticità. Su Chiara sono convinta al 50%. Nel senso che mi piace però allo stesso tempo dico che non so se mi fido, se magari c’è un po’ di strategia. Lo vedremo fuori, se è amore vero siamo solo che contenti. Le altre coppie? Allora io sono team Javier ed Helena, se devo schierarmi. Shaila all’inizio mi piaceva tantissimo, dopo con la coppia Lorenzo non lo so…Li vedo un po’ più costruiti come coppia, altalenanti.

Shaila Gatta eliminata a sorpresa

La semifinale del Grande Fratello è stata davvero ricca di colpi di scena. A dispetto di ogni previsione, Shaila Gatta, pur essendo stata una delle protagoniste indiscusse del reality show anche grazie alla sua discussa e turbolenta storia d'amore con Lorenzo Spolverato, ha perso al televoto contro Helena Prestes e ha dovuto abbandonare il gioco a un passo dalla fine.

Un'eliminazione che la ballerina campana ha attribuito alla lite con la finalista Zeudi Di Palma e alla sua inclinazione ad essere troppo sincera: "Andare contro Zeudi non era una cosa che andava a mio favore, però io non posso essere finta con me stessa. Devo dire sempre la verità, è il prezzo da pagare per essere sinceri". Quanto invece alla sua relazione con Spolverato, Shaila ha ammesso di continuare a considerarla "un'arma a doppio taglio".

Con l'uscita di scena di Shaila, ma anche di Javier Martinez e Giglio, i concorrenti in gara per la vittoria finale sono Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Helena Prestes, Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli. Chi vincerà? L'appuntamento con la finalissima del Gf è per lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.