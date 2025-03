Grande Fratello, Shaila e Javier eliminati a un passo dalla finale: le prime parole social dei due ex concorrenti

News VIP

Shaila Gatta e Javier Martinez hanno perso i loro rispettivi televoti e sono stati costretti ad abbandonare la Casa del Grande Fratello a un passo dalla finalissima!

La semifinale del Grande Fratello ha visto la proclamazione di Helena Prestes come quarta finalista e l'eliminazione di ben tre concorrenti. Si tratta di Giglio, Javier Martinez e Shaila Gatta, che hanno perso al televoto flash e sono stati costretti ad abbandonare il gioco a un passo dalla finalissima.

Javier eliminato dal Gf

La semifinale del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 24 marzo 2025, è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Se Helena Prestes è stata eletta quarta finalista di questa edizione, Giglio, Javier Martinez e Shaila Gatta sono stati definitivamente eliminati dal gioco. Eliminazioni che hanno sorpreso tutti, soprattutto la modella brasiliana e Lorenzo Spolverato, che sognavano di condividere la finale insieme ai loro rispettivi fidanzati.

Il primo a lasciare la Casa del Gf è stato Giglio, seguito poco dopo da Javier. Raggiunto dai microfoni della pagina social del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, il pallavolista argentino ha commentato la sua eliminazione a un passo dalla finale, rivelando di non avere alcun rimorso: "Ci sta, fa parte del gioco. Sono veramente orgoglioso di essere arrivato fino a questo punto. Avevo persone veramente forti al televoto, secondo me è anche giusto così. Grazie veramente a tutti, ho lasciato il cuore in questa casa e me ne vado veramente senza alcun rimorso".

Rimasto in studio insieme agli altri concorrenti, Martinez è poi corso ad abbracciare la sua amata Helena, che è stata proclamata quarta finalista del programma. I due innamorati si sono abbracciati, baciati e hanno festeggiato insieme, prima che lei rientrasse nella Casa.

Shaila eliminata

Con grande sorpresa di tutti, dopo Javier Martinez, anche Shaila Gatta è stata eliminata dal Grande Fratello. L'ex velina di Striscia la Notizia ha perso al televoto flash contro Helena Prestes e Chiara Cainelli ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il gioco a un passo dalla finalissima. Un'uscita di scena che ha letteralmente destabilizzato Lorenzo Spolverato, che non è riuscito a nascondere il suo dispiacere e la sua delusione.

"Sono felice, sono a testa alta, manca una settimana, non li sopportavo più", ha dichiarato Shaila raggiunta in studio dopo il verdetto dai microfoni del reality show "L'importante è quello che accadrà dopo, non è il gioco quello che conta. Mi sarebbe piaciuto sicuramente rimanere per l'ultima settimana però, dopo 6 mesi e mezzo, sono libera. Vado dalla mia mamma e dalla mia famiglia". Ovviamente, la ballerina campana ha concluso affermando di tifare per il suo amato Spolverato: "Tifo per Lollo".

Cosa succederà questa settimana nella Casa del Gf ora che Helena e Lorenzo sono rimasti da soli? Approfitteranno del momento per chiarire tutte le loro incomprensioni? E come reagiranno Javier e Shaila? Per scoprirlo non ci resta che attendere l'ultima e attesissima puntata di questa edizione che andrà in onda il prossimo lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

