Grande Fratello, la verità di Benedetta sul rapporto con Domenico: "Questo è quello che io vedo e sento" (VIDEO)

Provata per quanto successo tra Domenico D'Alterio e la compagna Valentina nell'ultima puntata del Grande Fratello, Benedetta Stocchi ci ha tenuto a chiarire la sua posizione e ribadire le sue buone intenzioni.

Il confronto tra Domenico D'Alterio e la sua compagna Valentina ha spiazzato tutti, sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. A commentare quanto accaduto in diretta ci ha pensato Benedetta Stocchi che, visibilmente dispiaciuta, ci ha tenuto a ribadire le sue buone intenzioni verso il concorrente campano.

Benedetta vuota il sacco sul rapporto con Domenico al Gf

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 13 ottobre 2025, Domenico D'Alterio è finito al centro delle polemiche per il rapporto nato nella Casa con Benedetta Stocchi. A mostrare il suo disappunto è stata Valentina, compagna del concorrente campano e madre di sua figlia, che è riuscita ad ottenere un confronto con lui.

"A me tutto questo sembra Temptation Island" ha esordito Valentina, chiedendo a Domenico rispetto "Le hai dato i baci sul collo, l’hai presa da dietro. Tu non accetti determinate cose di me e dentro fai peggio. Sai che fuori ci siamo io e tua figlia che ti guardiamo". Infastidito dal comportamento della sua compagna, il concorrente ha cercato di difendere lui e Benedetta dalle accuse, peggiorando però la situazione.

Al confronto tra i due si è poi aggiunta proprio Benedetta che, interpellata dalla conduttrice Simona Ventura, si è subito scusata con la compagna di Domenico: "Sono mortificata. Prenderò le distanze, non voglio mettere in difficoltà nessuno. Ho ascoltato tutto. Ti chiedo scusa, ma tra di noi c’è solo un rapporto di amicizia". La situazione, ovviamente, ha scosso la giovane gieffina che, subito dopo la diretta, si è lasciata andare a uno sfogo in cui non ha nascosto le sue preoccupazioni.

Le preoccupazioni di Benedetta

Ore toste per Benedetta Stocchi nella Casa del Grande Fratello. Ripensando al confronto avvenuto in diretta tra Domenico D'Alterio e la sua compagna Valentina, la giovane concorrente non è riuscita a nascondere le sue preoccupazioni. Parlando con Simone De Bianchi e Francesco Rana, Benedetta ha ammesso di essere davvero dispiaciuta per la situazione che si è venuta a creare e, soprattutto, ci ha tenuto a chiarire la sua posizione nei confronti del campano: "Ho paura che possa passare un messaggio per un altro. Mi dispiace perché tutto vedo tranne che malizia".

Interpellata da Simone, Benedetta ha rivelato di stimare molto Domenico sia come uomo che come padre: "Lo vedo come un fratello maggiore o come un papà. Ecco chi è per me. Questo è quello che io vedo e sento. È una bella persona, splendida". La gieffina deciderà di prendere le distanze dal campano per evitare di ferire ancora Valentina? E come reagirà lui?

