Grande Fratello, Domenico dopo l'incontro con la compagna Valentina rivela: "Sono rimasto deluso, con Benedetta..."

News VIP

Domenico D'Alterio commenta quanto accaduto tra lui e la sua compagna Valentina nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello e chiarisce la sua posizione nei confronti di Benedetta Stocchi.

L'incontro con Valentina ha letteralmente destabilizzato Domenico D'Alterio. Parlando con i suoi compagni di avventura, il concorrente campano ha chiarito la sua posizione nei confronti di Benedetta Stocchi e rivelato di essere rimasto spiazzato dalla scelta della sua compagna di presentarsi nella Casa del Grande Fratello.

Domenico si sbilancia su Valentina e Benedetta al Gf

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 13 ottobre 2025 su Canale 5, Domenico D'Alterio ha ricevuto la visita inaspettata della sua compagna Valentina. Il motivo? Alla donna non è per niente piaciuto il comportamento indelicato e fuori luogo assunto dal concorrente nei confronti di Benedetta Stocchi.

"Stai facendo tutto quello che non mi sarei mai aspettata da te, sapendo che al di fuori ci sono io e tua figlia che ti guardano" ha dichiarato Valentina non nascondendo la sua gelosia per l'avvicinamento tra Domenico e Benedetta nella Casa "Non è bello che io accendo la televisione e vedo Benedetta sempre attaccata a te. Pretendo rispetto". Domenico è rimasto fermo sulla sua posizione, ma davanti ai rimproveri della sua compagna ha iniziato a fare qualche passo indietro e a chiedere scusa.

Le preoccupazioni di Domenico

Il confronto al Grande Fratello con la sua compagna Valentina ha scosso Domenico D'Alterio. Subito dopo la diretta, infatti, il concorrente campano della 19esima edizione del reality show condotto da Simona Ventura si è lasciato andare a uno sfogo con i suoi compagni di gioco in cui ha chiarito una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Benedetta Stocchi.

Tra tutti, Francesca Carrara ci ha tenuto ad esternare il suo pensiero e rivelato che, al posto di Valentina, anche lei avrebbe reagito in quel modo: "Io lo so che con Benedetta c'è amicizia e basta. Mi rendo conto che da fuori arriva un'altra cosa, mi sarei ingelosita e avrei detto lo stesso. Non te la prendere, questo ti deve far capire che ti ama e che ci tiene". Ancora provato e scosso dall'incontro, Domenico ha poi confessato di esserci rimasto male per le critiche e accuse ricevute dalla sua compagna: "Sono rimasto deluso. Può nascere un'amicizia tra un uomo e una donna, non deve esserci per forza qualcosa di malizioso". Non volendo più ferirla, però, si è detto pronto a fare un passo indietro con Benedetta: "Sicuramente certe cose le eviterò".

Leggi anche Jonas affronta Grazia dopo la diretta del Gf

Dopo aver messo in chiaro le cose sul rapporto con la Stocchi, il concorrente ha rivelato a Francesca le sue preoccupazioni. D'Alterio ha paura che Valentina si sia lasciata condizionare troppo dai giudizi delle persone ma, allo stesso tempo, ha affermato: "Sai che metti piede in questa Casa e sai a quello che devi andare incontro". Come evolverà la situazione?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.