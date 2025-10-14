TGCom24
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello: Simona Ventura non decolla, ascolti in calo al 14,4%

Anita Nurzia

Simona Ventura fatica a risollevare il Grande Fratello: share in picchiata.

Grande Fratello: Simona Ventura non decolla, ascolti in calo al 14,4%

Lunedì 13 ottobre è andata in onda su Canale 5 la terza puntata del Grande Fratello 19, condotta da Simona Ventura con Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli nel ruolo di opinionisti.

Grande Fratello, la rivoluzione non basta: flop di ascolti per la terza puntata

Nonostante la puntata sia stata ricca di colpi di scena e momenti di forte impatto emotivo, i dati d’ascolto non sorridono al reality show di Mediaset, che continua la sua discesa negli ascolti. La serata è stata infatti seguita da 1.843.000 telespettatori per uno share del 14,4%, contro i 3.851.000 spettatori (23,7% di share) conquistati dalla fiction Blanca 3 su Rai1, interpretata da Maria Chiara Giannetta. Il Gf di SuperSimo dopo un buon debutto, ha registrato un netto e progressivo calo di ascolti, raggiungendo un 14% di share che desta molte preoccupazioni.

Grande Fratello, cosa è successo nella terza puntata

Durante la diretta non sono mancati i momenti forti. E' stato eliminato Giulio Carotenuto, battuto al televoto da Matteo Azzali e Omer Elomari. Domenico D’Alterio ha avuto un acceso confronto con la compagna, apparsa in studio per una scenata di gelosia legata al suo rapporto con Benedetta Stocchi. Il gruppo ha superato la prova settimanale, conquistando il budget per la spesa

Infine, si sono tenute le nuove nomination: i veterani hanno scelto Grazia Kendi, Giulia Saponariu e Francesco Rana, mentre i nuovi hanno nominato Omar Benadballah. Il concorrente meno votato sarà a rischio eliminazione nella prossima puntata. Durante la diretta, la produzione ha anche interrotto il clima di tensione per dare spazio a una notizia storica: l’annuncio della pace tra Israele e Hamas, che ha simbolicamente unito per qualche minuto pubblico e concorrenti in un momento di emozione collettiva. Questa edizione del Grande Fratello rappresenta una vera e propria svolta editoriale. Dopo anni di cali costanti, i vertici di Mediaset hanno deciso di rinnovare completamente il format: C'è stato un cambio alla conduzione, con il passaggio da Alfonso Signorini a Simona Ventura e della durata del reality, che torna alle origini con 100 giorni invece dei lunghi sei mesi delle edizioni precedenti. Cast di persone comuni, senza influencer o personaggi noti, con l’obiettivo di riportare il focus sulle storie autentiche dei concorrenti Un approccio che aveva generato grande curiosità al debutto (2.813.000 spettatori e 20,4% di share), ma che nelle settimane successive ha perso terreno: la seconda puntata è scesa a 2.052.000 spettatori (15,5%), e la terza ha segnato un nuovo minimo con 1.843.000 (14,4%).

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

Grande Fratello
Grande Fratello
