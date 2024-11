Grande Fratello, la sorella di Helena Prestes contro Lorenzo Spolverato: "Mai piaciuto, mentre Javier..."

News VIP

Intervistata in radio, la sorella di Helena Prestes, attuale concorrente del GF, ha detto la sua su Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Ecco cosa ha dichiarato.

Helena Prestes è una delle concorrenti dell'attuale edizione del Grande Fratello: la modella brasiliana non è a digiuno di reality, avendo preso parte a una delle ultime edizioni de L'Isola dei Famosi, ma nella Casa di Canale5 ha iniziato a mostrare anche le sue fragilità, attirandosi le simpatie del pubblico. La modella è stata coinvolta nel triangolo/quadrangolo amoroso con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Javier Martinez, dichiarandosi al collega milanese e ricevendo purtroppo un due di picche. A commentare la situazione nel reality condotto da Alfonso Signorini è intervenuta sua sorella, Mariana Prestes.

GF, Mariana Prestes, sorella di Helena, contro Lorenzo Spolverato

Ospite della trasmissione Non succederà più di Giada De Miceli su Radio Radio, Mariana Prestes si è espressa a proposito dei rapporti che la sorella Helena ha instaurato all'interno della Casa. La modella si era avvicinata molto a Lorenzo Spolverato, ma quest'ultimo ha preferito a lei la ballerina Shaila Gatta e le ha detto in più di un'occasione di non provare per lei nulla di più di una semplice amicizia.

Ai microfoni di De Miceli, Mariana Prestes ha ammesso di non sopportare molto l'atteggiamento di Lorenzo verso Helena e commentando il ritorno dalla Spagna di Spolverato e Shaila, ha dichiarato che non ha apprezzato sentire Lorenzo parlar male di Helena a sua insaputa e che ha giocato con i sentimenti della sorella.

Tuttavia, ha proseguito, questo è anche parte dei rischi quando si decide di partecipare a un reality show. Mariana si è detta orgogliosa della sorella e del suo percorso nella Casa, perché la modella si sta mostrando per chi è davvero, è onesta e sta riuscendo a gestire al meglio i suoi sentimenti e le emozioni in generale: "Lei adesso sembra più tranquilla senza di lui. Non so se vivrà meglio questo Grande Fratello ma adesso mi piace di più. Confido molto in lei, è onesta ed è brava con i sentimenti, ha sempre parlato bene, è bravissima. Spero che piangerà meno e che farà un bel cammino."

Su Javier Martinez, invece, Mariana ha espresso la sua ammirazione per il pallavolista e ha ammesso che gli piacerebbe che tra lui ed Helena nascesse qualcosa di più di un sentimento di amicizia:

Lui ha detto che non le piace, ad Helena non so se potrebbe piacere, a me piacerebbe. E’ un bel ragazzo ed è anche bravo ma non mi sembra sia interessato ad Helena e viceversa. E’ un peccato, potrebbero essere una bella coppia. Se vado glielo dirò, lui mi piace come persona per Helena."

GF, Helena Prestes ammette di non provare più nulla per Lorenzo Spolverato, ma lui non le crede

Nei giorni scorsi, durante un confronto in giardino, Helena ha dichiarato a Lorenzo di non provare più nulla per lui e che i sentimenti che aveva avvertito in passato non erano che una semplice infatuazione. La modella aveva già dimostrato un certo autocontrollo quando aveva scoperto della passione scoppiata tra Lorenzo e Shaila al Grand Hermano e si era limitata ad augurare loro il meglio.

A distanza di settimane, la modella si è rassegnata che per lei Lorenzo non proverà mai un sentimento che vada al di là dell'amicizia e ha voluto comunicargli che ora è pronta a voltare pagina. Tuttavia, il modello milanese non sembra convinto e durante una conversazione in giardino le ha ribadito che avverte da parte sua una certa freddezza e distanza e che vorrebbe che le cose tra loro tornassero come prima.

Lorenzo ha poi ripetuto la sua teoria sull'interesse di Helena per lui anche mentre chiacchierava con altri gieffini e si è lanciato in un discorso che ha fatto storcere il naso sui social. Secondo quanto riferito da Lorenzo, infatti, Helena non l'avrebbe ancora dimenticato, ma al contrario "si scioglierebbe" ancora per lui e avrebbe di lui un'altissima considerazione.

