Grande Fratello, la Casa si spacca dopo l'intervista a Mattia Fumagalli: volano scintille tra i concorrenti (VIDEO)

Un'intervista improvvisata a Mattia Fumagalli provoca una spaccatura nella Casa del GF e non mancano le scintille e le critiche tra i concorrenti.

Nella Casa del Grande Fratello non mancano le tensioni e con l'avvicinarsi della Finale del reality show di Canale 5 le scintille tra i gieffini sono più infiammate che mai. Di recente, a scatenare incomprensioni e nuovi scontri è stata l'intervista improvvisata a Mattia Fumagalli, non tanto per le domande che sono state poste al concorrente, quanto per la presenza di tutti i gieffini riuniti insieme in uno spazio comune.

GF, l'intervista a Mattia Fumagalli scatena nuove tensioni nella Casa

L'intervista improvvisata a Mattia Fumagalli è stata un'idea di Amanda Lecciso che sperava però di vedere coinvolti solo i concorrenti che rientrano nel suo gruppo. Tuttavia, al gioco si sono uniti anche gli Shailenzo e i gieffini che orbitano sotto la loro influenza. La presenza di entrambi i gruppi ha portato le tensioni a crescere enormemente e, dopo l'intervista, ognuno dei concorrenti si è lamentato con i rispettivi compagni di quanto avessero trovato insopportabile essere in presenza degli altri.

Helena ha avuto da ridire su Shaila, scatenano i commenti al vetriolo di quest'ultima. La ballerina, infatti, si è lamentata con Chiara Cainelli, Giglio, Maria Teresa Ruta e Lorenzo Spolverato di quanto non tolleri più le continue critiche della mdoella, affermando che si tratta di insulti gratuiti e non di critiche costruttive. Contro Helena si è scagliato anche Giglio, che ritiene la modella troppo ostile nei loro confronti, mentre Chiara ha ammesso che il gruppo che fa capo a Helena avrebbe avuto da ridire su di loro anche se non avessero partecipato al gioco.

Le tensioni sono salite anche nel gruppo di Helena, che ha lamentato con Javier l'atteggiamento di Shaila e Lorenzo, sempre pronti a provocarla per poi accusarla di essere lei a dare inizio alle ostilità. Anche secondo Iago Garcia e Federico Chimirri la coppia degli Shailenzo si dimostra sempre più distante dal loro modo di fare ed è evidente che a guidarli c'è un forte desiderio di protagonismo.

GF, chi sarà la prima finalista di questa edizione?

Questa sera, nel corso della trentaquattresima puntata del Grande Fratello, verrà eletta la prima finalista donna dell'edizione. Si sfideranno in un televoto flash, Zeudi Di Palma, Helena Prestes, MariaVittoria Minghetti, Amanda Lecciso, Maria Teresa Ruta, Shaila Gatta, Jessica Morlacchi e Chiara Cainelli.

Dopo Lorenzo Spolverato, chi sarà la prima finalista di questa edizione? Stando ai sondaggi online, ci sarebbe già un nome, quello di Helena, la favorita dal popolo del web, ma per molti anche Shaila Gatta potrebbe essere colei che raggiungerà Spolverato nella rosa di concorrenti che accederà alla Finale.

A sorpresa, però, ci sono anche Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. La prima è stata eletta la preferita del pubblico qualche settimane fa, mentre Zeudi è stata la concorrente più votata per il bonus di rientro superando sia Shaila che Lorenzo Spolverato. Non ci resta che attendere il verdetto del televoto flash per scoprire chi, tra le concorrenti del GF, accederà alla Finale.

