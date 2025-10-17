TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Jonas Pepe cambia strategia: "Devo cogliere la palla al balzo" (VIDEO)
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Jonas Pepe cambia strategia: "Devo cogliere la palla al balzo" (VIDEO)

Eleonora Gasparini

Jonas Pepe si sbilancia sul rapporto nato nella Casa del Grande Fratello con Giulia Soponariu e rivela di essere interessato a conquistare solo la bella Rasha Younes. Ci riuscirà?

Grande Fratello, Jonas Pepe cambia strategia: "Devo cogliere la palla al balzo" (VIDEO)

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. Dopo essersi avvicinato a Giulia Soponariu, il giovane modello Jonas Pepe ha confessato al suo amico Domenico D'Alterio di essere realmente intenzionato a conquistare la nuova concorrente Rasha Younes. Ci riuscirà?

Il nuovo obiettivo di Jonas al Gf

Fervono i preparativi per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 20 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Con l'eliminazione di Giulio Carotenuto e l'uscita temporanea di scena di Francesca Carrata e Anita Mazzotta, i concorrenti ancora in gioco sono: Benedetta Stocchi, Domenico D'Alterio, Simone De Bianchi, Donatella Mercoledisanto, Flaminia Romoli, Francesco Rana, Giulia Soponariu, Grazia Kendi, Ivana Castorina, Jonas Pepe, Matteo Azzali, Mattia Scudieri, Bena, Omer Elomari e Rasha Younes.

Intanto, nella Casa, Jonas si è lasciato andare a delle nuove confessioni che hanno sorpreso tutti i telespettatori. Dopo essersi avvicinato a Giulia, il giovane ha fatto un passo indietro e rivelato al suo amico Domenico di essere interessato a conoscere meglio Rasha, già corteggiata da Francesco e Omer. Riuscirà a sbaragliare la concorrenza e sedurre la concorrente con il suo fascino da modello?

Jonas si allontana da Giulia e punta Rasha

Nella Casa del Grande Fratello stanno nascendo le prime simpatie fra i concorrenti. Tra tutti, Jonas Pepe sembra avere le idee abbastanza chiare. Parlando con il suo amico Domenico D'Alterio, il giovane modello si è sbilanciato sul rapporto con Giulia Soponariu e rivelato di avere paura che le continue allusioni del gruppo possano creare aspettative nella giovane concorrente: "Non avete capito niente, è piccola. Se devo creare un rapporto nella Casa preferisco crearlo con una donna più grande".

"La tua paura qual è?"ha domandato Domenico a Jonas, che ha prontamente risposto "Mi dispiace per come ci potrebbe rimanere". Il modello ha poi continuato lasciando intendere al campano di voler cambiare direzione e di essere intenzionato a conquistare solo Rasha: "Oggi stavo impazzendo, da una parte avevo Giulia e dall'altra avevo lei che mi guardava con quegli occhi. Le idee chiare ce le ho. Senza pensare troppo, devo cogliere la palla al balzo".

Leggi anche Domenico D’Alterio non vuole allontanarsi da Benedetta Stocchi

Da questo scambio, in cui ha anche ammesso di aver invitato Giulia a prendere le distanze, sembra chiaro che Jonas ha deciso di puntare a un nuovo obiettivo. Riuscirà a conquistare la bella Rasha? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova e attesissima puntata del reality show, che andrà in onda lunedì alle 21.40 circa su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Beautiful Anticipazioni Americane: Il test di paternità inchioda Will ma Electra non ci sta e silura Luna!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Il test di paternità inchioda Will ma Electra non ci sta e silura Luna!
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 ottobre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 ottobre 2025
Grande Fratello, scintille tra Ivana Castorina e Bena: ''Non partire per la tangente, che metto un muro''
news VIP Grande Fratello, scintille tra Ivana Castorina e Bena: ''Non partire per la tangente, che metto un muro''
Tradimento ci aspetta stasera, 17 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni
anticipazioni TV Tradimento ci aspetta stasera, 17 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni
Grande Fratello, Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la Casa: l'annuncio ufficiale
news VIP Grande Fratello, Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la Casa: l'annuncio ufficiale
Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 19 ottobre: il ritorno di due amati allievi della scuola
news VIP Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 19 ottobre: il ritorno di due amati allievi della scuola
Belen Rodriguez torna protagonista in Rai: Stefano De Martino non gradirebbe il “ritorno” dell’ex
news VIP Belen Rodriguez torna protagonista in Rai: Stefano De Martino non gradirebbe il “ritorno” dell’ex
Cecilia Rodriguez è diventa mamma, il racconto del parto: "Dieci ore di induzione e un paio di balletti"
news VIP Cecilia Rodriguez è diventa mamma, il racconto del parto: "Dieci ore di induzione e un paio di balletti"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV