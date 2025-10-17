Grande Fratello, Jonas Pepe cambia strategia: "Devo cogliere la palla al balzo" (VIDEO)

News VIP

Jonas Pepe si sbilancia sul rapporto nato nella Casa del Grande Fratello con Giulia Soponariu e rivela di essere interessato a conquistare solo la bella Rasha Younes. Ci riuscirà?

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. Dopo essersi avvicinato a Giulia Soponariu, il giovane modello Jonas Pepe ha confessato al suo amico Domenico D'Alterio di essere realmente intenzionato a conquistare la nuova concorrente Rasha Younes. Ci riuscirà?

Il nuovo obiettivo di Jonas al Gf

Fervono i preparativi per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 20 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Con l'eliminazione di Giulio Carotenuto e l'uscita temporanea di scena di Francesca Carrata e Anita Mazzotta, i concorrenti ancora in gioco sono: Benedetta Stocchi, Domenico D'Alterio, Simone De Bianchi, Donatella Mercoledisanto, Flaminia Romoli, Francesco Rana, Giulia Soponariu, Grazia Kendi, Ivana Castorina, Jonas Pepe, Matteo Azzali, Mattia Scudieri, Bena, Omer Elomari e Rasha Younes.

Intanto, nella Casa, Jonas si è lasciato andare a delle nuove confessioni che hanno sorpreso tutti i telespettatori. Dopo essersi avvicinato a Giulia, il giovane ha fatto un passo indietro e rivelato al suo amico Domenico di essere interessato a conoscere meglio Rasha, già corteggiata da Francesco e Omer. Riuscirà a sbaragliare la concorrenza e sedurre la concorrente con il suo fascino da modello?

Jonas si allontana da Giulia e punta Rasha

Nella Casa del Grande Fratello stanno nascendo le prime simpatie fra i concorrenti. Tra tutti, Jonas Pepe sembra avere le idee abbastanza chiare. Parlando con il suo amico Domenico D'Alterio, il giovane modello si è sbilanciato sul rapporto con Giulia Soponariu e rivelato di avere paura che le continue allusioni del gruppo possano creare aspettative nella giovane concorrente: "Non avete capito niente, è piccola. Se devo creare un rapporto nella Casa preferisco crearlo con una donna più grande".

"La tua paura qual è?"ha domandato Domenico a Jonas, che ha prontamente risposto "Mi dispiace per come ci potrebbe rimanere". Il modello ha poi continuato lasciando intendere al campano di voler cambiare direzione e di essere intenzionato a conquistare solo Rasha: "Oggi stavo impazzendo, da una parte avevo Giulia e dall'altra avevo lei che mi guardava con quegli occhi. Le idee chiare ce le ho. Senza pensare troppo, devo cogliere la palla al balzo".

Leggi anche Domenico D’Alterio non vuole allontanarsi da Benedetta Stocchi

Da questo scambio, in cui ha anche ammesso di aver invitato Giulia a prendere le distanze, sembra chiaro che Jonas ha deciso di puntare a un nuovo obiettivo. Riuscirà a conquistare la bella Rasha? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova e attesissima puntata del reality show, che andrà in onda lunedì alle 21.40 circa su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.