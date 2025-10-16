Grande Fratello: nonostante la “ramanzina” della compagna, Domenico D’Alterio non vuole allontanarsi da Benedetta Stocchi

News VIP

Nella Casa del Grande Fratello, Domenico ha deciso di restare vicino a Benedetta nonostante le critiche e le accuse da parte della sua fidanzata, Valentina.

Dopo giorni di chiacchiericci e sguardi complici tra Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi, nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, è arrivato il momento del confronto più atteso: quello tra Domenico e la sua compagna Valentina, entrata nella Casa come un vero uragano per "rimettere in riga" il fidanzato.

Grande Fratello, dopo lo scontro con Valentina, Domenico sceglie di non rompere il legame con Benedetta

La donna, visibilmente scossa, non ha nascosto la sua rabbia per la vicinanza tra Domenico e Benedetta, una complicità che fuori è stata percepita come ambigua. "A me sai cosa sembra tutto questo? Temptation Island. Non mi sembra di guardare il mio uomo al Grande Fratello. Portami rispetto”, ha esordito Valentina con voce ferma, lasciando tutti gli inquilini senza parole. La compagna di Domenico ha poi spiegato di sentirsi “ferita alle spalle e umiliata” dopo aver visto alcune immagini del compagno: La tensione nello studio e nella Casa era palpabile. Domenico, sorpreso e visibilmente a disagio, ha provato a difendersi, dichiarando che con Benedetta c’è soltanto un bellissimo rapporto di amicizia, privo di qualunque malizia.

Durante la diretta, Benedetta Stocchi ha raggiunto Valentina nella Mystery room per affrontare la situazione con maturità e cercare di chiarire ogni malinteso.