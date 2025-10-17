Grande Fratello, Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la Casa: l'annuncio ufficiale

News VIP

Dopo Anita Mazzotta, anche la concorrente romana Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali.

Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello. Ad annunciarlo è stata la produzione del popolare reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura che, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sui social, ha informato i telespettatori della situazione.

Francesca Carrata lascia la Casa del Gf: ecco cosa è successo

Mancano pochi giorni alla nuova puntata della 19esima edizione del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 20 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto, e che quindi rischiano di dover lasciare definitivamente il gioco, ci sono Bena, Francesco Rana, Giulia Soponariu e Grazia Kendi.

Nell'attesa di scoprire il nome del prossimo eliminato, nella Casa è arrivato un altro colpo di scena. Dopo Anita Mazzotta, anche la concorrente romana Francesca Carrara ha abbandonato momentaneamente il popolare reality show condotto da Simona Ventura per motivi personali. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla pagina social del programma.

"Francesca Carrata ha lasciato momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali" si legge su Instagram. Ma si tratta realmente di un'uscita di scena temporanea? Al momento, l'unica cosa sicura è che il figlio Simone De Bianchi, con cui Francesca sta partecipando al gioco, è rimasto nella Casa.

Francesca fuori dalla Casa del Gf: uscita momentanea o definitiva?

Francesca Carrara è una delle protagoniste più apprezzate della nuova edizione del Grande Fratello. Schietta, grintosa e determinata, Francesca ha 43 anni e vive a Roma, dove lavora come tappezziera e restauratrice. Ha due figli e ha un ottimo rapporto con loro. Si definisce non solo mamma ma anche amica dei suoi, con quali condivide molte esperienze. Dopo essersi separata dal marito, Francesca ha deciso di riprendere in mano la sua vita e soprattutto la sua libertà.

Grazie al suo carattere forte, Francesca è riuscita subito a inserirsi nelle dinamiche della Casa e a far parlare di lei. La sua uscita di scena momentanea, quindi, ha spiazzato e dispiaciuto tutti. Lo scenario, però, sembra quello di una situazione sospesa. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show, che andrà in onda lunedì sera su Canale 5.

