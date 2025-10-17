TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la Casa: l'annuncio ufficiale
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la Casa: l'annuncio ufficiale

Eleonora Gasparini

Dopo Anita Mazzotta, anche la concorrente romana Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali.

Grande Fratello, Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la Casa: l'annuncio ufficiale

Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello. Ad annunciarlo è stata la produzione del popolare reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura che, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sui social, ha informato i telespettatori della situazione.

Francesca Carrata lascia la Casa del Gf: ecco cosa è successo

Mancano pochi giorni alla nuova puntata della 19esima edizione del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 20 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto, e che quindi rischiano di dover lasciare definitivamente il gioco, ci sono Bena, Francesco Rana, Giulia Soponariu e Grazia Kendi.

Nell'attesa di scoprire il nome del prossimo eliminato, nella Casa è arrivato un altro colpo di scena. Dopo Anita Mazzotta, anche la concorrente romana Francesca Carrara ha abbandonato momentaneamente il popolare reality show condotto da Simona Ventura per motivi personali. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla pagina social del programma.

Leggi anche Mascia Ferri torna nella Casa del Gf? La confessione di lei!

"Francesca Carrata ha lasciato momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali" si legge su Instagram. Ma si tratta realmente di un'uscita di scena temporanea? Al momento, l'unica cosa sicura è che il figlio Simone De Bianchi, con cui Francesca sta partecipando al gioco, è rimasto nella Casa.

Francesca fuori dalla Casa del Gf: uscita momentanea o definitiva?

Francesca Carrara è una delle protagoniste più apprezzate della nuova edizione del Grande Fratello. Schietta, grintosa e determinata, Francesca ha 43 anni e vive a Roma, dove lavora come tappezziera e restauratrice. Ha due figli e ha un ottimo rapporto con loro. Si definisce non solo mamma ma anche amica dei suoi, con quali condivide molte esperienze. Dopo essersi separata dal marito, Francesca ha deciso di riprendere in mano la sua vita e soprattutto la sua libertà.

Grazie al suo carattere forte, Francesca è riuscita subito a inserirsi nelle dinamiche della Casa e a far parlare di lei. La sua uscita di scena momentanea, quindi, ha spiazzato e dispiaciuto tutti. Lo scenario, però, sembra quello di una situazione sospesa. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show, che andrà in onda lunedì sera su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 19 ottobre: il ritorno di due amati allievi della scuola
news VIP Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 19 ottobre: il ritorno di due amati allievi della scuola
Belen Rodriguez torna protagonista in Rai: Stefano De Martino non gradirebbe il “ritorno” dell’ex
news VIP Belen Rodriguez torna protagonista in Rai: Stefano De Martino non gradirebbe il “ritorno” dell’ex
Cecilia Rodriguez è diventa mamma, il racconto del parto: "Dieci ore di induzione e un paio di balletti"
news VIP Cecilia Rodriguez è diventa mamma, il racconto del parto: "Dieci ore di induzione e un paio di balletti"
Raffaella Fico innamorata di un calciatore? Sembrerebbe proprio di sì. Ecco di chi si tratta
news VIP Raffaella Fico innamorata di un calciatore? Sembrerebbe proprio di sì. Ecco di chi si tratta
Domenica In, Mara Venier rompe il silenzio sul caso Gabriele Corsi: "La verità è semplice"
news VIP Domenica In, Mara Venier rompe il silenzio sul caso Gabriele Corsi: "La verità è semplice"
Io Canto Family, stasera su Canale 5, la quinta puntata
anticipazioni TV Io Canto Family, stasera su Canale 5, la quinta puntata
Un Posto al Sole Anticipazioni 17 ottobre 2025: Rosa si lascia guidare dal cuore, chi sceglierà tra Pino e Damiano?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 17 ottobre 2025: Rosa si lascia guidare dal cuore, chi sceglierà tra Pino e Damiano?
Temptation Island, due ex protagoniste sono ora coinquiline: "Da coinquiline nel programma a coinquiline nella vita"
news VIP Temptation Island, due ex protagoniste sono ora coinquiline: "Da coinquiline nel programma a coinquiline nella vita"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV