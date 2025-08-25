TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Jessica Morlacchi vuota il sacco e replica alle accuse di Pamela Petrarolo: "Ora vi dico io cosa è successo"
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Jessica Morlacchi vuota il sacco e replica alle accuse di Pamela Petrarolo: "Ora vi dico io cosa è successo"

Eleonora Gasparini

Botta e risposta a distanza tra Pamela Petrarolo e Jessica Morlacchi. Ecco cosa è successo tra le due protagoniste della passata edizione del Grande Fratello.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi vuota il sacco e replica alle accuse di Pamela Petrarolo: "Ora vi dico io cosa è successo"

L'amicizia nata nella Casa del Grande Fratello tra Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo è davvero giunta al capolinea? Le due protagoniste della passata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, si sono rese protagoniste di un duro botta e risposta a distanza in cui sono volate pesanti accuse.

Volano accuse sui social tra Pamela Petrarolo e Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo ai ferri corti dopo il Grande Fratello. Nell'ultimo episodio della rubrica Angolo Malala, l'ex volto de Non è la Rai ha lanciato una frecciatina a Tommaso Franchi e poi ha puntato il dito contro la vincitrice del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini:

In uno degli episodi dell’Angolo Malala ho intervistato Jessica Morracchi. Abbiamo mandato per intero la puntata che avevamo registrato con lei, proprio in virtù della nostra amicizia, per farla stare tranquilla e farle vedere quello che avevamo fatto. Ovviamente, nel frattempo, abbiamo anche pubblicato il trailer. Cosa succede? La mattina dopo ricevo una telefonata da un collaboratore di Jessica, che mi dice “Pamela devi immediatamente togliere questo trailer, Jessica è nera, non so più come fermarla, ti sta andando a denunciare, ti sta andando a querelare”. Io, incredula, giustamente rimango un attimo basita e, impaurita dalla possibilità di essere denunciata, ho tolto questo trailer. Si può denunciare un’amica per un trailer?

Leggi anche Chiara Cainelli delusa da Lorenzo Spolverato

Le dichiarazioni della Petrarolo non sono passate inosservate alla Morlacchi. Infastidita dalla situazione e dalle accuse mosse nei suoi confronti, la cantante romana ha deciso di intervenire sui social e raccontare cosa è realmente successo tra lei e la showgirl, svelando altri retroscena inediti.

La verità di Jessica sulle tensioni con Pamela

Dopo essere finita nel mirino di Pamela Petrarolo, Jessica Morlacchi ha deciso di raccontare tutta la sua verità. Senza mezzi termini, la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello è intervenuta sui social e spiegato nel dettaglio cosa è realmente successo tra loro. Nella diretta in questione, la cantante ha accusato la showgirl di aver modificato l'intervista per creare scompiglio, ma allo stesso tempo ha ammesso di volerle bene:

Mi hanno chiesto di fare questa intervista, l’ha fatto una persona che credevo fosse una mia cara amica, io le ho voluto molto bene, nonostante molti mi dicessero di stare attenta. [...] Mi ha fatto delle domande, non c’era purtroppo una domanda piccante, perché il suo programma vuole fare hype... le ho anche detto che se voleva potevo darle un’esclusiva sul fatto che io e Luca Calvani non ci eravamo più sentiti dopo la fine del Grande Fratello. Purtroppo Pamela è gestita da un suo collaboratore che ama creare queste cose di basso livello ed è stata fatta una cosa brutta. In quel periodo si parlava molto di Zeudi e loro cosa hanno fatto? Hanno preso una mia risposta che ho dato a una domanda innocua e l’hanno attaccata come se io stessi parlando di Zeudi, volendo farmi litigare con lei. Io ho visto questo trailer, sono impazzita e ho chiamato immediatamente Rosario e ho detto ‘hanno montato il video per farmi litigare con Zeudi...Ho trovato questa cosa di cattivo gusto, grave, irrispettosa, soprattutto da chi diceva di essere mia amica. Soffro così tanto che non sono riuscita neanche ad affrontare la cosa, perché è come se mi avesse pugnalato alle spalle una persona di cui mi fidavo al massimo, io le ho voluto molto bene a questa persona. Io le voglio ancora bene e penso solo che lei sia consigliata male. Io ho detto “la denuncio”, ma non l’avrei fatto.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Ballando con le Stelle 2025: ecco il cast ufficiale al completo
news VIP Ballando con le Stelle 2025: ecco il cast ufficiale al completo
Temptation Island, Simone beccato in discoteca con alcune ragazze e senza Sonia: spunta una segnalazione!
news VIP Temptation Island, Simone beccato in discoteca con alcune ragazze e senza Sonia: spunta una segnalazione!
Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza "sperano in un bambino"
news VIP Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza "sperano in un bambino"
Un Posto al Sole Anticipazioni 26 agosto 2025: Damiano e Viola ancora ai ferri corti. Fine di un amore?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 26 agosto 2025: Damiano e Viola ancora ai ferri corti. Fine di un amore?
Pamela Prati e l'appello a Carlo Conti: "Sogno Sanremo, magari come concorrente o co-conduttrice"
news VIP Pamela Prati e l'appello a Carlo Conti: "Sogno Sanremo, magari come concorrente o co-conduttrice"
Uomini e Donne Anticipazioni prime registrazioni: torna Gianmarco Steri, poi spazio a Temptation Island
news VIP Uomini e Donne Anticipazioni prime registrazioni: torna Gianmarco Steri, poi spazio a Temptation Island
La Promessa Anticipazioni 26 agosto 2025: Ricardo e Pia si riconciliano, Santos su tutte le furie!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 26 agosto 2025: Ricardo e Pia si riconciliano, Santos su tutte le furie!
La forza di una donna Anticipazioni 26 agosto 2025: Sarp e Sirin si rivedono e...
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 26 agosto 2025: Sarp e Sirin si rivedono e...
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV