Grande Fratello, Jessica Morlacchi vuota il sacco e replica alle accuse di Pamela Petrarolo: "Ora vi dico io cosa è successo"

Botta e risposta a distanza tra Pamela Petrarolo e Jessica Morlacchi. Ecco cosa è successo tra le due protagoniste della passata edizione del Grande Fratello.

L'amicizia nata nella Casa del Grande Fratello tra Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo è davvero giunta al capolinea? Le due protagoniste della passata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, si sono rese protagoniste di un duro botta e risposta a distanza in cui sono volate pesanti accuse.

Volano accuse sui social tra Pamela Petrarolo e Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo ai ferri corti dopo il Grande Fratello. Nell'ultimo episodio della rubrica Angolo Malala, l'ex volto de Non è la Rai ha lanciato una frecciatina a Tommaso Franchi e poi ha puntato il dito contro la vincitrice del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini:

In uno degli episodi dell’Angolo Malala ho intervistato Jessica Morracchi. Abbiamo mandato per intero la puntata che avevamo registrato con lei, proprio in virtù della nostra amicizia, per farla stare tranquilla e farle vedere quello che avevamo fatto. Ovviamente, nel frattempo, abbiamo anche pubblicato il trailer. Cosa succede? La mattina dopo ricevo una telefonata da un collaboratore di Jessica, che mi dice “Pamela devi immediatamente togliere questo trailer, Jessica è nera, non so più come fermarla, ti sta andando a denunciare, ti sta andando a querelare”. Io, incredula, giustamente rimango un attimo basita e, impaurita dalla possibilità di essere denunciata, ho tolto questo trailer. Si può denunciare un’amica per un trailer?

Le dichiarazioni della Petrarolo non sono passate inosservate alla Morlacchi. Infastidita dalla situazione e dalle accuse mosse nei suoi confronti, la cantante romana ha deciso di intervenire sui social e raccontare cosa è realmente successo tra lei e la showgirl, svelando altri retroscena inediti.

La verità di Jessica sulle tensioni con Pamela

Dopo essere finita nel mirino di Pamela Petrarolo, Jessica Morlacchi ha deciso di raccontare tutta la sua verità. Senza mezzi termini, la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello è intervenuta sui social e spiegato nel dettaglio cosa è realmente successo tra loro. Nella diretta in questione, la cantante ha accusato la showgirl di aver modificato l'intervista per creare scompiglio, ma allo stesso tempo ha ammesso di volerle bene:

Mi hanno chiesto di fare questa intervista, l’ha fatto una persona che credevo fosse una mia cara amica, io le ho voluto molto bene, nonostante molti mi dicessero di stare attenta. [...] Mi ha fatto delle domande, non c’era purtroppo una domanda piccante, perché il suo programma vuole fare hype... le ho anche detto che se voleva potevo darle un’esclusiva sul fatto che io e Luca Calvani non ci eravamo più sentiti dopo la fine del Grande Fratello. Purtroppo Pamela è gestita da un suo collaboratore che ama creare queste cose di basso livello ed è stata fatta una cosa brutta. In quel periodo si parlava molto di Zeudi e loro cosa hanno fatto? Hanno preso una mia risposta che ho dato a una domanda innocua e l’hanno attaccata come se io stessi parlando di Zeudi, volendo farmi litigare con lei. Io ho visto questo trailer, sono impazzita e ho chiamato immediatamente Rosario e ho detto ‘hanno montato il video per farmi litigare con Zeudi...Ho trovato questa cosa di cattivo gusto, grave, irrispettosa, soprattutto da chi diceva di essere mia amica. Soffro così tanto che non sono riuscita neanche ad affrontare la cosa, perché è come se mi avesse pugnalato alle spalle una persona di cui mi fidavo al massimo, io le ho voluto molto bene a questa persona. Io le voglio ancora bene e penso solo che lei sia consigliata male. Io ho detto “la denuncio”, ma non l’avrei fatto.

