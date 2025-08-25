Grande Fratello, Pamela Petrarolo svela tutta la sua verità e smaschera Tommaso Franchi: "Ecco cosa è successo"

News VIP

Dopo le frecciatine di Tommaso Franchi, Pamela Petrarolo ha deciso di rompere il silenzio e raccontare cosa è realmente successo tra lei e il fidanzato di Mariavittoria Minghetti dopo la fine del Grande Fratello.

Il Grande Fratello è finito ormai da qualche mese, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Tra tutti, Pamela Petrarolo che, nelle ultime ore, ha deciso di rompere il silenzio sui social e raccontare tutta la sua verità sulle tensioni nate con Tommaso Franchi dopo la fine del reality show.

Pamela Petrarolo contro Tommaso Franchi

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello di Simona Ventura, che partirà il 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. Ma chi saranno i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà? In attesa di scoprirlo, due ex gieffini del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta a distanza. Stiamo parlando di Tommaso Franchi e Pamela Petrarolo.

Tutto è nato dopo che Tommaso ha rilasciato una lunga intervista a Giada De Miceli su Radio Radio in cui ha lanciato una velenosa frecciatina a Pamela (tra le concorrenti ufficiali della prossima edizione di Tale e Quale Show ndr): "Gli ex gieffini? Alcuni li sento, alcune invece hanno la maschera, quindi non hanno bisogno di andare a Tale e Quale Show per mettere la maschera. Se parlo di Pamela Petrarolo? Non lo so che fa. Io non l’ho più vista, non l’ho mai più sentita. Anzi, non so chi sia".

Le parole del fidanzato con Mariavittoria Minghetti, ovviamente, non sono passate inosservate ai fan del Gf, ma soprattutto alla Petrarolo. La showgirl, infatti, ha deciso di registrare una puntata speciale della sua rubrica social Angolo Malala per raccontare la sua verità e replicare alle accuse mosse dal giovane Franchi.

La verità di Pamela sul rapporto con Tommaso

Volano accuse a distanza tra Pamela Petrarolo e Tommaso Franchi. Infastidita dal comportamento ambiguo assunto dal giovane idraulico nei suoi confronti, la showgirl ha deciso di vuotare il sacco e raccontare cosa è realmente successo tra loro dopo la fine del Grande Fratello. In una puntata speciale della rubrica social Angolo Malala, Pamela ha svelato alcuni retroscena inediti:

Durante la finale del GF, Mariavittoria viene eliminata dal giudizio del pubblico e io vado per salutarla, ma Tommaso Franchi non vuole che io mi avvicini a lei e mi allontana con veemenza. Lui borbottava e avevo capito che si riferiva ad una mia intervista dove dicevo tranquillamente che secondo me tra i due Tommaso era più preso di Mariavittoria. Durante i break pubblicitari e anche durante un trasferimento in auto che ci ha portato per fare il balletto finale, lui non ha perso tempo a provocarmi e cercare una reazione che io ovviamente non gli ho dato. Dopo la fine del GF abbiamo avuto una cena dove siamo andati molti del GF. In questo posto, seduto proprio davanti a me, c’era proprio lui. Addirittura chiacchieravamo, scherzavamo anche con Mariavittoria e poi anche con altri concorrenti. Parlava tanto con mio marito, ha fatto anche delle foto con le mie figlie, sue fan sfegatate. E quindi dopo qualche mese, leggere questa frecciatina mi fa venire in mente una domanda: ma la maschera, chi ce l’ha?

