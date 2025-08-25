Grande Fratello, Chiara Cainelli delusa da alcuni comportamenti di Lorenzo Spolverato

News VIP

Dal Grande Fratello alla vita reale: Chiara Cainelli delusa da Lorenzo ma felice con Alfonso D'Apice.

Chiara Cainelli, una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, è tornata a parlare della sua esperienza e dei rapporti nati dentro la Casa più spiata d’Italia. In questi giorni si trova a Los Angeles insieme ad Alfonso D’Apice e ad alcuni amici, ma nelle scorse ore è stata intervistata da Giada De Miceli per Radio Radio, dove ha raccontato senza filtri cosa resta oggi dei legami con i suoi ex coinquilini.

Grande Fratello, Chiara Cainelli rompe il silenzio: "Con Lorenzo grande delusione, ma con Alfonso è vero amore”

Chiara ha ammesso che, a distanza di tempo, i contatti con gli altri concorrenti si sono ormai interrotti quasi del tutto:

“Degli ex ragazzi della casa io all’inizio mi sono sentita con un paio di persone, ma oggi non sento più nessuno anche perché con molti di loro ci ho litigato all’interno della casa quindi non è che avessi grandi rapporti. Le porto nel cuore come ricordo, mi sento con alcuni ma non frequento nessuno. Alfonso invece è molto più legato a loro, si sente sempre con i suoi amici, ci vediamo anche a volte con loro. Lui li sente più spesso, io no”.

Se con diversi ex concorrenti i rapporti non sono mai decollati, con Lorenzo Spolverato la situazione è più delicata: tra i due era nata un’amicizia sincera e molto forte davanti alle telecamere, ma qualcosa si è rotto una volta terminata l’esperienza televisiva. Chiara non ha nascosto un pizzico di amarezza:

“Con Lorenzo c’era una forte amicizia, gli voglio molto bene e penso che il rapporto nella casa fosse stato vero, ma fuori c’è stata una grande delusione da parte di entrambi. Abbiamo cercato di chiarirci e gli auguro tutto il meglio perché ci ho tenuto tanto a lui, ma ci sono dei casi in cui bisogna prendere strade diverse pur volendo il meglio per l’altra persona. Alfonso non c’entra niente in questa cosa, ci sono stati comportamenti che mi hanno deluso. Non abbiamo troncato i rapporti ma quell’affiatamento che avevo in casa non c’è più”.

Lontano dalle tensioni con Spolverato, la Cainelli ha invece parlato con entusiasmo della sua storia d’amore con Alfonso D’Apice, nata proprio tra le mura del reality e oggi sempre più solida. La giovane trentina ha ricordato le prime fasi del loro rapporto, quando tra loro c’era solo amicizia:

“Io e Alfonso ci siamo conosciuti all’inizio come amici, lui usciva da una storia molto importante con la ex che era dentro la casa, quindi non lo avevo visto come ipotetico fidanzato, lo vedevo un pochino ancora incasinato con le idee. Ci siamo avvicinati molto come amici e questo è stato fondamentale, perché anche io sono molto sul chi va là quando devo conoscere qualcuno. Abbiamo trovato molte cose in comune anche se siamo molto diversi, io dal nord lui dal sud, abbiamo avuto modo di conoscerci nel profondo con una conoscenza pulita dell’amicizia, poi è nato un feeling, un fattore X che mi ha fatto nascere il desiderio di conoscerlo”.

Usciti dal reality, entrambi hanno dovuto chiarire alcune questioni, ma la sintonia si è confermata anche nella vita di tutti i giorni:

“Fuori dalla casa ci sono state delle cose da chiarire perché lui era fuori. Abbiamo parlato e ci siamo confrontati ma non avevo dubbi che dopo quelle prime ore ci saremmo ritrovati. Lui è venuto da me a Trento, io sono stata a Napoli a conoscere la mamma e non avevo dubbi perché già dentro la casa avevo capito che eravamo sulla stessa lunghezza d’onda. Abbiamo fatto le cose in modo naturale e con molta tranquillità”.

Chiara ha infine voluto sottolineare un aspetto che per lei è fondamentale: Alfonso non è affatto geloso e non ha atteggiamenti possessivi, un tratto che lo differenzia da come era stato dipinto in passato, quando era legato a Federica Petagna. Un amore che cresce, dunque, lontano dai riflettori e dalle dinamiche del reality, con la promessa di un futuro costruito passo dopo passo.

